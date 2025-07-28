https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/meteorolojiden-kritik-uyari-termometreler-golgede-45-dereceyi-gosterecek-tozlu-ruzgar-esecek-1098178876.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Termometreler gölgede 45 dereceyi gösterecek, tozlu rüzgar esecek

Meteoroloji'den kritik uyarı: Termometreler gölgede 45 dereceyi gösterecek, tozlu rüzgar esecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 28 Temmuz hava durumu tahminlerini açıkladı. Sıcaklıklar 5 derece artıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı ve 70 km/s hızında rüzgar bekleniyor. Termometreler Diyarbakır’da 45°C’ye kadar çıkacak.

2025-07-28T06:40+0300

2025-07-28T06:40+0300

2025-07-28T06:40+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Temmuz hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 5 derece artacak. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.Tozlu rüzgara dikkatDoğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın hızı 70 km/saate varıyorRüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.28 Temmuz Pazartesi günü illerde hava sıcaklıkları tahminleri;MARMARABALIKESİR - 42°C - Az bulutlu ve açıkEDİRNE - 39°C - Az bulutlu ve açıkİSTANBUL - 36°C - Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ - 38°C - Az bulutlu ve açıkEGEAFYONKARAHİSAR - 40°C - Az bulutlu ve açıkDENİZLİ - 43°C - Az bulutlu ve açıkİZMİR - 39°C - Az bulutlu ve açıkMANİSA - 43°C - Az bulutlu ve açıkAKDENİZADANA - 36°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluANTALYA - 33°C - Az bulutlu ve açıkHATAY - 33°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluISPARTA - 39°C - Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUANKARA - 40°C - Az bulutlu ve açıkÇANKIRI - 42°C - Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR - 41°C - Az bulutlu ve açıkKONYA - 40°C - Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBOLU - 36°C - Az bulutlu ve açıkDÜZCE - 38°C - Az bulutlu ve açıkSİNOP - 35°C - Az bulutlu ve açıkZONGULDAK - 29°C - Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA - 44°C - Az bulutlu ve açıkARTVİN - 36°C - Parçalı ve az bulutluSAMSUN - 32°C - Az bulutlu ve açıkTRABZON - 30°C - Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM - 33°C - Parçalı ve az bulutluKARS - 34°C - Parçalı ve az bulutluMALATYA - 42°C - Parçalı ve az bulutluVAN - 33°C - Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR - 45°C - Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP - 40°C - Az bulutlu ve açıkMARDİN - 41°C - Az bulutlu ve açıkSİİRT - 43°C - Az bulutlu ve açık

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