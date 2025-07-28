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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/meteorolojiden-kritik-uyari-termometreler-golgede-45-dereceyi-gosterecek-tozlu-ruzgar-esecek-1098178876.html
Meteoroloji'den kritik uyarı: Termometreler gölgede 45 dereceyi gösterecek, tozlu rüzgar esecek
Meteoroloji'den kritik uyarı: Termometreler gölgede 45 dereceyi gösterecek, tozlu rüzgar esecek
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Meteoroloji, 28 Temmuz hava durumu tahminlerini açıkladı. Sıcaklıklar 5 derece artıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı ve 70 km/s hızında rüzgar bekleniyor. Termometreler Diyarbakır’da 45°C’ye kadar çıkacak.
2025-07-28T06:40+0300
2025-07-28T06:40+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Temmuz hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 5 derece artacak. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.Tozlu rüzgara dikkatDoğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın hızı 70 km/saate varıyorRüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.28 Temmuz Pazartesi günü illerde hava sıcaklıkları tahminleri;MARMARABALIKESİR - 42°C - Az bulutlu ve açıkEDİRNE - 39°C - Az bulutlu ve açıkİSTANBUL - 36°C - Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ - 38°C - Az bulutlu ve açıkEGEAFYONKARAHİSAR - 40°C - Az bulutlu ve açıkDENİZLİ - 43°C - Az bulutlu ve açıkİZMİR - 39°C - Az bulutlu ve açıkMANİSA - 43°C - Az bulutlu ve açıkAKDENİZADANA - 36°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluANTALYA - 33°C - Az bulutlu ve açıkHATAY - 33°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluISPARTA - 39°C - Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUANKARA - 40°C - Az bulutlu ve açıkÇANKIRI - 42°C - Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR - 41°C - Az bulutlu ve açıkKONYA - 40°C - Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBOLU - 36°C - Az bulutlu ve açıkDÜZCE - 38°C - Az bulutlu ve açıkSİNOP - 35°C - Az bulutlu ve açıkZONGULDAK - 29°C - Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA - 44°C - Az bulutlu ve açıkARTVİN - 36°C - Parçalı ve az bulutluSAMSUN - 32°C - Az bulutlu ve açıkTRABZON - 30°C - Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM - 33°C - Parçalı ve az bulutluKARS - 34°C - Parçalı ve az bulutluMALATYA - 42°C - Parçalı ve az bulutluVAN - 33°C - Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR - 45°C - Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP - 40°C - Az bulutlu ve açıkMARDİN - 41°C - Az bulutlu ve açıkSİİRT - 43°C - Az bulutlu ve açık
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hava durumu, meteoroloji, 28 temmuz hava tahmini, sıcaklık uyarısı, toz taşınımı, fırtına uyarısı, 45 derece sıcaklık, rüzgar uyarısı, diyarbakır hava durumu, sıcak hava dalgası, iller hava durumu, türkiye hava raporu
hava durumu, meteoroloji, 28 temmuz hava tahmini, sıcaklık uyarısı, toz taşınımı, fırtına uyarısı, 45 derece sıcaklık, rüzgar uyarısı, diyarbakır hava durumu, sıcak hava dalgası, iller hava durumu, türkiye hava raporu

Meteoroloji'den kritik uyarı: Termometreler gölgede 45 dereceyi gösterecek, tozlu rüzgar esecek

06:40 28.07.2025
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul sıcak hava
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Francisco Seco
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Meteoroloji 28 Temmuz hava durumu tahminlerine göre sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı tozlu rüzgar şeklinde esecek. Termometreler 45 dereceyi görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Temmuz hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 5 derece artacak. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

Tozlu rüzgara dikkat

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın hızı 70 km/saate varıyor

Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
28 Temmuz Pazartesi günü illerde hava sıcaklıkları tahminleri;

MARMARA

BALIKESİR - 42°C - Az bulutlu ve açık
EDİRNE - 39°C - Az bulutlu ve açık
İSTANBUL - 36°C - Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ - 38°C - Az bulutlu ve açık

EGE

AFYONKARAHİSAR - 40°C - Az bulutlu ve açık
DENİZLİ - 43°C - Az bulutlu ve açık
İZMİR - 39°C - Az bulutlu ve açık
MANİSA - 43°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA - 36°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA - 33°C - Az bulutlu ve açık
HATAY - 33°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA - 39°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ANKARA - 40°C - Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI - 42°C - Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR - 41°C - Az bulutlu ve açık
KONYA - 40°C - Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU - 36°C - Az bulutlu ve açık
DÜZCE - 38°C - Az bulutlu ve açık
SİNOP - 35°C - Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK - 29°C - Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 44°C - Az bulutlu ve açık
ARTVİN - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN - 32°C - Az bulutlu ve açık
TRABZON - 30°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
KARS - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
MALATYA - 42°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN - 33°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 45°C - Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP - 40°C - Az bulutlu ve açık
MARDİN - 41°C - Az bulutlu ve açık
SİİRT - 43°C - Az bulutlu ve açık
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