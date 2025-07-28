Meteoroloji'den kritik uyarı: Termometreler gölgede 45 dereceyi gösterecek, tozlu rüzgar esecek
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul sıcak hava
© AP Photo / Francisco Seco
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Meteoroloji 28 Temmuz hava durumu tahminlerine göre sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı tozlu rüzgar şeklinde esecek. Termometreler 45 dereceyi görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Temmuz hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 5 derece artacak. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.
Tozlu rüzgara dikkat
Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın hızı 70 km/saate varıyor
Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
28 Temmuz Pazartesi günü illerde hava sıcaklıkları tahminleri;
MARMARA
BALIKESİR - 42°C - Az bulutlu ve açık
EDİRNE - 39°C - Az bulutlu ve açık
İSTANBUL - 36°C - Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ - 38°C - Az bulutlu ve açık
EDİRNE - 39°C - Az bulutlu ve açık
İSTANBUL - 36°C - Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ - 38°C - Az bulutlu ve açık
EGE
AFYONKARAHİSAR - 40°C - Az bulutlu ve açık
DENİZLİ - 43°C - Az bulutlu ve açık
İZMİR - 39°C - Az bulutlu ve açık
MANİSA - 43°C - Az bulutlu ve açık
DENİZLİ - 43°C - Az bulutlu ve açık
İZMİR - 39°C - Az bulutlu ve açık
MANİSA - 43°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA - 36°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA - 33°C - Az bulutlu ve açık
HATAY - 33°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA - 39°C - Az bulutlu ve açık
ANTALYA - 33°C - Az bulutlu ve açık
HATAY - 33°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA - 39°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
ANKARA - 40°C - Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI - 42°C - Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR - 41°C - Az bulutlu ve açık
KONYA - 40°C - Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI - 42°C - Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR - 41°C - Az bulutlu ve açık
KONYA - 40°C - Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU - 36°C - Az bulutlu ve açık
DÜZCE - 38°C - Az bulutlu ve açık
SİNOP - 35°C - Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK - 29°C - Az bulutlu ve açık
DÜZCE - 38°C - Az bulutlu ve açık
SİNOP - 35°C - Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK - 29°C - Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 44°C - Az bulutlu ve açık
ARTVİN - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN - 32°C - Az bulutlu ve açık
TRABZON - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN - 32°C - Az bulutlu ve açık
TRABZON - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
KARS - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
MALATYA - 42°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
KARS - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
MALATYA - 42°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 45°C - Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP - 40°C - Az bulutlu ve açık
MARDİN - 41°C - Az bulutlu ve açık
SİİRT - 43°C - Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP - 40°C - Az bulutlu ve açık
MARDİN - 41°C - Az bulutlu ve açık
SİİRT - 43°C - Az bulutlu ve açık