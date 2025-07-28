https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/meteoroloji-ve-akom-istanbul-icin-tarih-verdi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1098185724.html

Meteoroloji ve AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji ve AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM, İstanbul ve iç kesimlerde etkili olan sıcak hava dalgasının çarşamba gününden itibaren etkisini yitireceğini... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T10:40+0300

2025-07-28T10:40+0300

2025-07-28T10:40+0300

türki̇ye

akom

sıcak hava

sağanak

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sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin haritasını paylaştı. Buna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, özellikle iç kesimlerde 3 ila 5 derece daha artacak. Kavurucu sıcaklar, vatandaşları zorlarken uzmanlar tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.İstanbul’a müjde: Sağanak yağış geliyorMGM, İstanbul’da yaşayanlar için sevindirici bir açıklama yaptı. Hafta boyunca sıcaklıklar etkili olsa da, çarşamba ve cuma günleri İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu gelişme, günlerdir yüksek sıcaklıklarla mücadele eden İstanbullulara kısa süreli de olsa bir nefes aldıracak.AKOM’dan kritik uyarı: Sıcak hava dalgası bitiyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul için önemli bir uyarı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünde etkili olan sıcak hava dalgasının hafta ortası (Çarşamba) itibari ile bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor.”Sıcaklıklar mevsim normallerine dönecekAKOM açıklamasının devamında ise şu bilgiler paylaşıldı:“Bu nedenle Temmuz ortalarından itibaren mevsim normallerinin 6-10°C üzerinden seyreden sıcaklıkların mevsim normalleri civarına (30-31°C) gerileyeceği, beraberinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.”

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meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul hava durumu, gök gürültülü sağanak yağış, akom uyarısı, hava sıcaklıkları artıyor, i̇stanbul’da sıcak hava dalgası, mevsim normalleri, 5 günlük hava tahmini