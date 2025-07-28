https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/melek-mosso-kafa-ustu-dustu-eger-3-santim-asagiya-dusseydim-1098183523.html

Melek Mosso kafa üstü düştü: 'Eğer 3 santim aşağıya düşseydim...'

Melek Mosso kafa üstü düştü: 'Eğer 3 santim aşağıya düşseydim...'

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Melek Mosso, tatil için gittiği Kıbrıs’ta yaşadığı talihsiz kazayla hayranlarını endişelendirdi. Bahçeyi temizlerken terliği kayan Mosso, kafa üstü... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T09:00+0300

2025-07-28T09:00+0300

2025-07-28T09:00+0300

yaşam

kaza

melek mosso

düşmek

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Ünlü şarkıcı Melek Mosso, tatilini geçirdiği Kıbrıs’ta yaşadığı kaza ile gündeme geldi. Bahçeyi yıkarken terliğinin kayması sonucu dengesini kaybeden Mosso, kafa üstü yere düştü. Yaşadığı tehlikeyi sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, hayranlarını hem bilgilendirdi hem de destek istedi.'Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı'Kazanın ardından yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Mosso, şu sözlerle dikkat çekti:“Bahçeyi yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Lütfen dua edin, desteğinize ihtiyacım var. Kem gözlüler artık nazar etmeyin.”3 santimle hayatta kaldıYaşadığı düşüşün ciddiyetini dile getiren Mosso, adeta ölümden döndüğünü ifade etti. Açıklamasında, “Eğer sadece 3 santim aşağıya düşseydim, belki de bugün hayatta olmayacaktım” ifadelerine yer verdi.'Endişelenmeyin, gayet iyiyim'Olay sonrası sağlık durumuyla ilgili gelen sorular üzerine bir açıklama daha yapan şarkıcı, iyi olduğunu belirtti:“Endişelenen herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Görünmez kazalar herkesin başına gelebilir. Kendinize dikkat edin. Kötü gözlerden uzak durun.”

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