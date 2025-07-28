https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/abdde-deniz-suyundan-bulut-olusturma-deneyi-durduruldu-1098185606.html
ABD’de deniz suyundan bulut oluşturma deneyi durduruldu
ABD’de deniz suyundan bulut oluşturma deneyi durduruldu
Sputnik Türkiye
ABD'li bilim insanlarının, iklim değişikliğine çözüm bulmak amacıyla güneş ışığını azaltmak için deniz suyu bulutlarını kullanma teknolojisi üzerine planladığı... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T10:11+0300
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Politico’nun haberine göre, Kaliforniya’daki bir grup araştırmacı geçen yıl emekli bir uçak gemisi üzerinde bulut oluşturma makinesini test eden deneyi gelen tepkiler üzerine iptal etti. Araştırmacıların çok daha büyük ve potansiyel olarak riskli bir çalışma ile güneş ışınlarını karartmak için kullanılabilecek tuzlu su püskürtme ekipmanlarını test etmeyi planladığı ifade edildi.Araştırmacıların başlarda çalışmaları için hükümetten fon almayı başarmış ve hükümet gemilerine ve uçaklarına erişim sağlamayı planlamış olsalar da, ilk testin başarısız olmasının ardından yerel yetkililerden önemli bir destek alamayacaklarını kabul etmek zorunda kaldığı ifade edildi.Ekibin, Kuzey Amerika, Şili veya Güney-Orta Afrika’nın batı kıyılarında 3 bin 900 mil karelik bir alanda bulut oluşturma deneyi yapmayı planladığı ve bunu sponsorları ve danışmanlarıyla görüştüğü aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/husilerden-israille-baglantili-gemileri-vurma-tehdidi-1098184195.html
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abd, bulut, deney, test, kaliforniya
abd, bulut, deney, test, kaliforniya
ABD’de deniz suyundan bulut oluşturma deneyi durduruldu
10:11 28.07.2025 (güncellendi: 10:16 28.07.2025)
ABD'li bilim insanlarının, iklim değişikliğine çözüm bulmak amacıyla güneş ışığını azaltmak için deniz suyu bulutlarını kullanma teknolojisi üzerine planladığı milyonlarca dolarlık deneyi yerel yetkililerin muhalefeti nedeniyle durdurduğu belirtildi.
Politico’nun haberine göre, Kaliforniya’daki bir grup araştırmacı geçen yıl emekli bir uçak gemisi üzerinde bulut oluşturma makinesini test eden deneyi gelen tepkiler üzerine iptal etti. Araştırmacıların çok daha büyük ve potansiyel olarak riskli bir çalışma ile güneş ışınlarını karartmak için kullanılabilecek tuzlu su püskürtme ekipmanlarını test etmeyi planladığı ifade edildi.
Araştırmacıların başlarda çalışmaları için hükümetten fon almayı başarmış ve hükümet gemilerine ve uçaklarına erişim sağlamayı planlamış olsalar da, ilk testin başarısız olmasının ardından yerel yetkililerden önemli bir destek alamayacaklarını kabul etmek zorunda kaldığı ifade edildi.
Ekibin, Kuzey Amerika, Şili veya Güney-Orta Afrika’nın batı kıyılarında 3 bin 900 mil karelik bir alanda bulut oluşturma deneyi yapmayı planladığı ve bunu sponsorları ve danışmanlarıyla görüştüğü aktarıldı.