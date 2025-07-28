https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/lavrovdan-kursk-bolgesinin-geri-alinmasindaki-katkilarindan-dolayi-kuzey-koreli-askerlere-ovgu-1098203081.html
Lavrov’dan, Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından dolayı Kuzey Koreli askerlere övgü
Lavrov’dan, Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından dolayı Kuzey Koreli askerlere övgü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından büyük bir övgüyle bahsetti. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T23:17+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Anlamlar Bölgesi’ Ulusal Gençlik Eğitim Forumu'nda yaptığı konuşmada Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından büyük bir övgüyle bahsetti.Lavrov, "Çok sayıda ortağımız, benzer düşünceye sahip insanımız, müttefikimiz var. Batı'daki en yakın müttefikimiz elbette Belarus Cumhuriyeti, Doğu'da ise onlarca yıldır savaş alanında kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir. Biz Koreli komşularımızın bağımsızlıklarını kazanmasına yardım ettik, onlar ise Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı neo-Nazilerden temizlememize yardım etti" diye konuştu.Lavrov daha önce, Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin kurtarılmasındaki katılımının, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin ‘yenilmez kardeşlik’ olarak tanımlanabileceğinin doğrudan teyidi olduğunun altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/lavrov-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-kore-yarimadasindaki-istikrara-katkida-bulunuyor-1097829632.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kuzey kore, kursk bölgesi, kursk, rol
Lavrov’dan, Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından dolayı Kuzey Koreli askerlere övgü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından büyük bir övgüyle bahsetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Anlamlar Bölgesi’ Ulusal Gençlik Eğitim Forumu'nda yaptığı konuşmada Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından büyük bir övgüyle bahsetti.
Lavrov, "Çok sayıda ortağımız, benzer düşünceye sahip insanımız, müttefikimiz var. Batı'daki en yakın müttefikimiz elbette Belarus Cumhuriyeti, Doğu'da ise onlarca yıldır savaş alanında kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir. Biz Koreli komşularımızın bağımsızlıklarını kazanmasına yardım ettik, onlar ise Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı neo-Nazilerden temizlememize yardım etti" diye konuştu.
Lavrov daha önce, Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin kurtarılmasındaki katılımının, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin ‘yenilmez kardeşlik’ olarak tanımlanabileceğinin doğrudan teyidi olduğunun altını çizmişti.