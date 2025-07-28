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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/lavrovdan-kursk-bolgesinin-geri-alinmasindaki-katkilarindan-dolayi-kuzey-koreli-askerlere-ovgu-1098203081.html
Lavrov’dan, Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından dolayı Kuzey Koreli askerlere övgü
Lavrov’dan, Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından dolayı Kuzey Koreli askerlere övgü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından büyük bir övgüyle bahsetti. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T23:17+0300
2025-07-28T23:17+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
kuzey kore
kursk bölgesi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Anlamlar Bölgesi’ Ulusal Gençlik Eğitim Forumu'nda yaptığı konuşmada Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından büyük bir övgüyle bahsetti.Lavrov, "Çok sayıda ortağımız, benzer düşünceye sahip insanımız, müttefikimiz var. Batı'daki en yakın müttefikimiz elbette Belarus Cumhuriyeti, Doğu'da ise onlarca yıldır savaş alanında kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir. Biz Koreli komşularımızın bağımsızlıklarını kazanmasına yardım ettik, onlar ise Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı neo-Nazilerden temizlememize yardım etti" diye konuştu.Lavrov daha önce, Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin kurtarılmasındaki katılımının, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin ‘yenilmez kardeşlik’ olarak tanımlanabileceğinin doğrudan teyidi olduğunun altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/lavrov-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-kore-yarimadasindaki-istikrara-katkida-bulunuyor-1097829632.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kuzey kore, kursk bölgesi, kursk, rol
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kuzey kore, kursk bölgesi, kursk, rol

Lavrov’dan, Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından dolayı Kuzey Koreli askerlere övgü

23:17 28.07.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinForeign Minister Sergey Lavrov at the conference "Historical Southern Russian Lands. National Identity and Self-Determination of Peoples" in Moscow.
Foreign Minister Sergey Lavrov at the conference Historical Southern Russian Lands. National Identity and Self-Determination of Peoples in Moscow. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
/
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından büyük bir övgüyle bahsetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Anlamlar Bölgesi’ Ulusal Gençlik Eğitim Forumu'nda yaptığı konuşmada Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin geri alınmasındaki katkılarından büyük bir övgüyle bahsetti.
Lavrov, "Çok sayıda ortağımız, benzer düşünceye sahip insanımız, müttefikimiz var. Batı'daki en yakın müttefikimiz elbette Belarus Cumhuriyeti, Doğu'da ise onlarca yıldır savaş alanında kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir. Biz Koreli komşularımızın bağımsızlıklarını kazanmasına yardım ettik, onlar ise Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı neo-Nazilerden temizlememize yardım etti" diye konuştu.
Lavrov daha önce, Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin kurtarılmasındaki katılımının, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin ‘yenilmez kardeşlik’ olarak tanımlanabileceğinin doğrudan teyidi olduğunun altını çizmişti.
Sergey Lavrov, Choe Son-hui ile Pyongyang'da - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
DÜNYA
Lavrov: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği Kore Yarımadası'ndaki istikrara katkıda bulunuyor
12 Temmuz, 09:36
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