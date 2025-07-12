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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/lavrov-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-kore-yarimadasindaki-istikrara-katkida-bulunuyor-1097829632.html
Lavrov: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği Kore Yarımadası'ndaki istikrara katkıda bulunuyor
Lavrov: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği Kore Yarımadası'ndaki istikrara katkıda bulunuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ile Pyongyang arasındaki işbirliğinin Kore Yarımadası'ndaki istikrarın korunmasına katkıda bulunduğunu belirtti. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T09:36+0300
2025-07-12T10:15+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
kuzey kore
kuzey kore dışişleri bakanlığı
choe son-hui
kore yarımadası
moskova
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Kuzey Kore Stratejik Diyaloğu çerçevesinde Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son-hui ile Pyongyang’da bir araya geldi. Lavrov, toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.Moskova ve Pyongyang'ın, Kuzeydoğu Asya'da NATO altyapısı oluşturma girişimlerini tehlikeli bulduğunu belirten Lavrov, iki ülkenin Asya-Pasifik bölgesinde eşit ve bölünmez güvenliğin sağlanması için güvenilir mekanizmalar oluşturulması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.Rus diplomat, Moskova'nın Kuzey Kore'nin nükleer programını geliştirmesinin nedenlerini anladığını ve Pyongyang'ın tutumuna saygı duyduğunu ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un'un sürekli temas halinde olduklarına dikkat çeken Lavrov, liderlerin düzenli olarak mesajlaştıklarını, Moskova ile Pyongyang arasında mutlaka üst düzey görüşmelerin de yapılacağını vurguladı.Moskova, Habarovsk ve Pyongyang arasındaki hava trafiğinin yeniden başladığını anlatan Lavrov, iki ülke arasındaki deniz trafiğinin de yeniden başlatılmasının planlandığını söyledi.ABD, Güney Kore ve Japonya'nın etrafında askeri altyapı kurma çabalarına devam etse de hiç kimsenin Kuzey Kore'ye karşı güç kullanmayı aklından geçiremeyeceğini belirten Lavrov, Moskova'nın, Washington, Seul ve Tokyo'yu müttefiklik bağlarını kötüye kullanmamaları konusunda uyardı.Ukrayna'yı korumaya yönelik ‘çok uluslu güçlerden oluşan bir birlik’ oluşturma girişimlerine de değinen Lavrov, Moskova'nın söz konusu girişimleri ciddiye almadığını ve bunun bir hayal olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lavrov-rubio-gorusmesi-rusya-ve-abd-catismalara-bariscil-cozumler-arayacak-1097786587.html
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kuzey kore
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, choe son-hui, kore yarımadası, moskova, pyongyang, kim jong-un, vladimir putin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, choe son-hui, kore yarımadası, moskova, pyongyang, kim jong-un, vladimir putin

Lavrov: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği Kore Yarımadası'ndaki istikrara katkıda bulunuyor

09:36 12.07.2025 (güncellendi: 10:15 12.07.2025)
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıSergey Lavrov, Choe Son-hui ile Pyongyang'da
Sergey Lavrov, Choe Son-hui ile Pyongyang'da - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ile Pyongyang arasındaki işbirliğinin Kore Yarımadası'ndaki istikrarın korunmasına katkıda bulunduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Kuzey Kore Stratejik Diyaloğu çerçevesinde Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son-hui ile Pyongyang’da bir araya geldi. Lavrov, toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Moskova ve Pyongyang'ın, Kuzeydoğu Asya'da NATO altyapısı oluşturma girişimlerini tehlikeli bulduğunu belirten Lavrov, iki ülkenin Asya-Pasifik bölgesinde eşit ve bölünmez güvenliğin sağlanması için güvenilir mekanizmalar oluşturulması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.
Rus diplomat, Moskova'nın Kuzey Kore'nin nükleer programını geliştirmesinin nedenlerini anladığını ve Pyongyang'ın tutumuna saygı duyduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un'un sürekli temas halinde olduklarına dikkat çeken Lavrov, liderlerin düzenli olarak mesajlaştıklarını, Moskova ile Pyongyang arasında mutlaka üst düzey görüşmelerin de yapılacağını vurguladı.
Moskova, Habarovsk ve Pyongyang arasındaki hava trafiğinin yeniden başladığını anlatan Lavrov, iki ülke arasındaki deniz trafiğinin de yeniden başlatılmasının planlandığını söyledi.
ABD, Güney Kore ve Japonya'nın etrafında askeri altyapı kurma çabalarına devam etse de hiç kimsenin Kuzey Kore'ye karşı güç kullanmayı aklından geçiremeyeceğini belirten Lavrov, Moskova'nın, Washington, Seul ve Tokyo'yu müttefiklik bağlarını kötüye kullanmamaları konusunda uyardı.
Ukrayna'yı korumaya yönelik ‘çok uluslu güçlerden oluşan bir birlik’ oluşturma girişimlerine de değinen Lavrov, Moskova'nın söz konusu girişimleri ciddiye almadığını ve bunun bir hayal olduğunu vurguladı.
lavrov rubio rusya abd - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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