https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/lavrov-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-isbirligi-kore-yarimadasindaki-istikrara-katkida-bulunuyor-1097829632.html

Lavrov: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği Kore Yarımadası'ndaki istikrara katkıda bulunuyor

Lavrov: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliği Kore Yarımadası'ndaki istikrara katkıda bulunuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ile Pyongyang arasındaki işbirliğinin Kore Yarımadası'ndaki istikrarın korunmasına katkıda bulunduğunu belirtti. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T09:36+0300

2025-07-12T09:36+0300

2025-07-12T10:15+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

kuzey kore

kuzey kore dışişleri bakanlığı

choe son-hui

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Kuzey Kore Stratejik Diyaloğu çerçevesinde Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son-hui ile Pyongyang’da bir araya geldi. Lavrov, toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.Moskova ve Pyongyang'ın, Kuzeydoğu Asya'da NATO altyapısı oluşturma girişimlerini tehlikeli bulduğunu belirten Lavrov, iki ülkenin Asya-Pasifik bölgesinde eşit ve bölünmez güvenliğin sağlanması için güvenilir mekanizmalar oluşturulması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.Rus diplomat, Moskova'nın Kuzey Kore'nin nükleer programını geliştirmesinin nedenlerini anladığını ve Pyongyang'ın tutumuna saygı duyduğunu ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un'un sürekli temas halinde olduklarına dikkat çeken Lavrov, liderlerin düzenli olarak mesajlaştıklarını, Moskova ile Pyongyang arasında mutlaka üst düzey görüşmelerin de yapılacağını vurguladı.Moskova, Habarovsk ve Pyongyang arasındaki hava trafiğinin yeniden başladığını anlatan Lavrov, iki ülke arasındaki deniz trafiğinin de yeniden başlatılmasının planlandığını söyledi.ABD, Güney Kore ve Japonya'nın etrafında askeri altyapı kurma çabalarına devam etse de hiç kimsenin Kuzey Kore'ye karşı güç kullanmayı aklından geçiremeyeceğini belirten Lavrov, Moskova'nın, Washington, Seul ve Tokyo'yu müttefiklik bağlarını kötüye kullanmamaları konusunda uyardı.Ukrayna'yı korumaya yönelik ‘çok uluslu güçlerden oluşan bir birlik’ oluşturma girişimlerine de değinen Lavrov, Moskova'nın söz konusu girişimleri ciddiye almadığını ve bunun bir hayal olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lavrov-rubio-gorusmesi-rusya-ve-abd-catismalara-bariscil-cozumler-arayacak-1097786587.html

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