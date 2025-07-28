https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/lavrovdan-abd-ab-ticaret-anlasmasinin-sonuclarina-iliskin-uyari-1098188496.html
Lavrov’dan, ABD-AB ticaret anlaşmasının sonuçlarına ilişkin uyarı
Lavrov’dan, ABD-AB ticaret anlaşmasının sonuçlarına ilişkin uyarı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında varılan ticaret anlaşmasının Avrupa'nın sanayisizleşmesine yol açacağı uyarısında bulundu. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T12:22+0300
2025-07-28T12:22+0300
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sergey lavrov
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ticaret anlaşması
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11. Rusya Gençlik Eğitim Forumu’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Amerikan enerji kaynakları, Rus enerji kaynaklarından önemli ölçüde daha pahalı olacak. Böyle bir yaklaşımın Avrupa'nın daha fazla sanayisizleşmesine ve yatırım akışının Avrupa'dan ABD’ye yönlenmesine yol açacağı açık. Bu, her şeyden önce enerji fiyatlarına, yatırım akışına, Avrupa sanayisi ve Avrupa tarımı için çok güçlü bir darbe olacak” ifadesini kullandı.Lavrov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi isimlerin “adeta bu yolda yürüdükleriyle övündüklerini” kaydetti.‘Avrupalılar ciddi ciddi Rusya'yı yenilgiye uğratmak istiyor’Ukrayna meselesinin, Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma politikasının bir tezahürü olduğunu dile getiren Rus bakan, “Batılılar, bunun için uzun zamandır hazırlık yaptıklarını da açıkça dile getiriyorlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya Batı’ya karşı tek başına mücadele ediyor’"Rusya, tarihinde ilk kez tüm Batı'ya karşı tek başına savaşıyor" diyen Lavrov, "Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerimiz vardı. Oysa şimdi savaş alanında müttefikimiz yok. Bu nedenle kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir zayıflığa veya güçsüzlüğe izin vermemeliyiz” diye ekledi. Rusya’nın, güvenliğin sağlanması, NATO'nun genişlememesi, Ukrayna'daki Rusça konuşanların korunması gibi meşru taleplerinde ısrarcı olduğunu kaydeden Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:‘Trump hiçbir savaş istemiyor’ABD Başkanı Donald Trump’ın pragmatik bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Lavrov, şunu dedi:Rus diplomat, Soğuk Savaş dönemi de dahil ülkeler arasındaki diyaloğun her zaman geliştiğini ve karşıt kampların birbirlerinin niyetlerini daha iyi anlamalarına olanak sağladığını ve her şeyden önce büyük bir savaşı engellediğini sözlerine ekledi.‘Rusya tüm ülkelerle diyaloğa açık’
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rusya, sergey lavrov, avrupa birliği, abd, ticaret anlaşması
rusya, sergey lavrov, avrupa birliği, abd, ticaret anlaşması
Lavrov’dan, ABD-AB ticaret anlaşmasının sonuçlarına ilişkin uyarı
12:22 28.07.2025 (güncellendi: 13:14 28.07.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında varılan ticaret anlaşmasının Avrupa'nın sanayisizleşmesine yol açacağı uyarısında bulundu.
11. Rusya Gençlik Eğitim Forumu’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Amerikan enerji kaynakları, Rus enerji kaynaklarından önemli ölçüde daha pahalı olacak. Böyle bir yaklaşımın Avrupa'nın daha fazla sanayisizleşmesine ve yatırım akışının Avrupa'dan ABD’ye yönlenmesine yol açacağı açık. Bu, her şeyden önce enerji fiyatlarına, yatırım akışına, Avrupa sanayisi ve Avrupa tarımı için çok güçlü bir darbe olacak” ifadesini kullandı.
Lavrov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi isimlerin “adeta bu yolda yürüdükleriyle övündüklerini” kaydetti.
‘Avrupalılar ciddi ciddi Rusya'yı yenilgiye uğratmak istiyor’
Ukrayna meselesinin, Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma politikasının bir tezahürü olduğunu dile getiren Rus bakan, “Batılılar, bunun için uzun zamandır hazırlık yaptıklarını da açıkça dile getiriyorlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Avrupalıların bizi ciddi ciddi yenilgiye uğratmak istedikleri her gün doğrulanıyor. Almanya’nın yeni Şansölyesi Bay (Friedrich) Merz, ‘Almanya'yı bir kez daha Avrupa'nın en büyük askeri gücü haline getirmeliyiz’ dedi. Başlattığı Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde ve yine başlattığı İkinci Dünya Savaşı öncesinde en büyük askeri güçtü. Şimdi de Almanya'yı bir kez daha Avrupa'nın en büyük askeri gücü haline getirmek istiyor.
‘Rusya Batı’ya karşı tek başına mücadele ediyor’
"Rusya, tarihinde ilk kez tüm Batı'ya karşı tek başına savaşıyor" diyen Lavrov, "Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerimiz vardı. Oysa şimdi savaş alanında müttefikimiz yok. Bu nedenle kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir zayıflığa veya güçsüzlüğe izin vermemeliyiz” diye ekledi.
Rusya’nın, güvenliğin sağlanması, NATO'nun genişlememesi, Ukrayna'daki Rusça konuşanların korunması gibi meşru taleplerinde ısrarcı olduğunu kaydeden Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:
Özel askeri harekât başlatmaktan başka çaremiz yoktu. Topraklar bizim için önemli değil... Dünyanın en büyük ülkesine sahibiz. Yüzyıllardır orada yaşayan, Rus kültürünü, Rus dilini, Rus eğitimini taşıyan, çocuklarını bu kültürle yetiştirmek isteyen insanların yok edilmemesi, haklarının korunması bizim için önemli. Bu kesinlikle meşru bir talep. Elbette, anayasamızda tespit edilen gerçek durumun tanınması da kesinlikle tartışılamaz bir talep.
‘Trump hiçbir savaş istemiyor’
ABD Başkanı Donald Trump’ın pragmatik bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Lavrov, şunu dedi:
Trump hiçbir savaş istemiyor ve selefi Bay Biden'ın ve Ursula von der Leyen, Starmer, Macron gibi günümüzün Avrupa elitlerinin aksine diyaloğa açık.
Rus diplomat, Soğuk Savaş dönemi de dahil ülkeler arasındaki diyaloğun her zaman geliştiğini ve karşıt kampların birbirlerinin niyetlerini daha iyi anlamalarına olanak sağladığını ve her şeyden önce büyük bir savaşı engellediğini sözlerine ekledi.
‘Rusya tüm ülkelerle diyaloğa açık’
Diyaloğa açığız. Devlet Başkanı Putin bu konuyu defalarca dile getirdi. Avrupa ülkeleri dahil diğer tüm ülkelerle diyaloğa hazırız. Örneğin, (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron, başkanımızı aradı ve o da hemen telefonu açtı.