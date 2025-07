https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/lavrovdan-abd-ab-ticaret-anlasmasinin-sonuclarina-iliskin-uyari-1098188496.html

Lavrov’dan, ABD-AB ticaret anlaşmasının sonuçlarına ilişkin uyarı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında varılan ticaret anlaşmasının Avrupa'nın sanayisizleşmesine yol açacağı uyarısında bulundu. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

11. Rusya Gençlik Eğitim Forumu’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Amerikan enerji kaynakları, Rus enerji kaynaklarından önemli ölçüde daha pahalı olacak. Böyle bir yaklaşımın Avrupa'nın daha fazla sanayisizleşmesine ve yatırım akışının Avrupa'dan ABD’ye yönlenmesine yol açacağı açık. Bu, her şeyden önce enerji fiyatlarına, yatırım akışına, Avrupa sanayisi ve Avrupa tarımı için çok güçlü bir darbe olacak” ifadesini kullandı.Lavrov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi isimlerin “adeta bu yolda yürüdükleriyle övündüklerini” kaydetti.‘Avrupalılar ciddi ciddi Rusya'yı yenilgiye uğratmak istiyor’Ukrayna meselesinin, Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma politikasının bir tezahürü olduğunu dile getiren Rus bakan, “Batılılar, bunun için uzun zamandır hazırlık yaptıklarını da açıkça dile getiriyorlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya Batı’ya karşı tek başına mücadele ediyor’"Rusya, tarihinde ilk kez tüm Batı'ya karşı tek başına savaşıyor" diyen Lavrov, "Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerimiz vardı. Oysa şimdi savaş alanında müttefikimiz yok. Bu nedenle kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir zayıflığa veya güçsüzlüğe izin vermemeliyiz” diye ekledi. Rusya’nın, güvenliğin sağlanması, NATO'nun genişlememesi, Ukrayna'daki Rusça konuşanların korunması gibi meşru taleplerinde ısrarcı olduğunu kaydeden Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:‘Trump hiçbir savaş istemiyor’ABD Başkanı Donald Trump’ın pragmatik bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Lavrov, şunu dedi:Rus diplomat, Soğuk Savaş dönemi de dahil ülkeler arasındaki diyaloğun her zaman geliştiğini ve karşıt kampların birbirlerinin niyetlerini daha iyi anlamalarına olanak sağladığını ve her şeyden önce büyük bir savaşı engellediğini sözlerine ekledi.‘Rusya tüm ülkelerle diyaloğa açık’

