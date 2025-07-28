https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kripto-para-borsasi-icrypex-baskani-gokalp-icer-adliyeye-sevk-edildi-kiz-arkadasi-hayatini-kaybetti-1098190965.html

Kripto para borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer adliyeye sevk edildi: Kız arkadaşı hayatını kaybetti

Kripto para borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer adliyeye sevk edildi: Kız arkadaşı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin popüler kripto para borsalarından biri olan ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer, uyuşturucu madde temini ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T13:34+0300

2025-07-28T13:34+0300

2025-07-28T13:34+0300

türki̇ye

gökalp i̇çer

cumhuriyet başsavcılığı

uyuşturucu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

Kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer, uyuşturucu madde temini ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. İçer'in birlikte uyuşturucu kullandığı iddia edilen kız arkadaşı ise günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. İçer, adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu temin ettiği iddia edildi. Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alındı .İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, `14.07.2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda/komada olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli G.İ. hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs etme suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen gözaltı talimatı üzerine şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.Günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybettiSözcü'nün haberine göre, İçer'in kız arkadaşı olan ve hastanede tedavi altında olan 27 yaşındaki G.Ç.'nin ise tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kripto-borsasi-icrypex-baskani-gokalp-icer-gozaltina-alindi-1098178719.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gökalp i̇çer, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu