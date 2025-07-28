https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kripto-para-borsasi-icrypex-baskani-gokalp-icer-adliyeye-sevk-edildi-kiz-arkadasi-hayatini-kaybetti-1098190965.html
Kripto para borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer adliyeye sevk edildi: Kız arkadaşı hayatını kaybetti
Kripto para borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer adliyeye sevk edildi: Kız arkadaşı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin popüler kripto para borsalarından biri olan ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer, uyuşturucu madde temini ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T13:34+0300
2025-07-28T13:34+0300
2025-07-28T13:34+0300
türki̇ye
gökalp i̇çer
cumhuriyet başsavcılığı
uyuşturucu
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Kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer, uyuşturucu madde temini ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. İçer'in birlikte uyuşturucu kullandığı iddia edilen kız arkadaşı ise günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. İçer, adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu temin ettiği iddia edildi. Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alındı .İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, `14.07.2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda/komada olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli G.İ. hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs etme suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen gözaltı talimatı üzerine şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.Günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybettiSözcü'nün haberine göre, İçer'in kız arkadaşı olan ve hastanede tedavi altında olan 27 yaşındaki G.Ç.'nin ise tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kripto-borsasi-icrypex-baskani-gokalp-icer-gozaltina-alindi-1098178719.html
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gökalp i̇çer, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu
gökalp i̇çer, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu
Kripto para borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer adliyeye sevk edildi: Kız arkadaşı hayatını kaybetti
Türkiye'nin popüler kripto para borsalarından biri olan ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer, uyuşturucu madde temini ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. İçer'in kız arkadaşının hayatını kaybettiği belirtildi.
Kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer, uyuşturucu madde temini ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. İçer'in birlikte uyuşturucu kullandığı iddia edilen kız arkadaşı ise günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. İçer, adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu temin ettiği iddia edildi.
Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alındı .İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, `14.07.2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda/komada olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli G.İ. hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs etme suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen gözaltı talimatı üzerine şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.
Günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti
Sözcü'nün haberine göre, İçer'in kız arkadaşı olan ve hastanede tedavi altında olan 27 yaşındaki G.Ç.'nin ise tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.