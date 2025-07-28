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Kripto borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı
Kripto borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gökalp İçer, 'uyuşturucu madde temin etme' ve 'olası kastla öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından gözaltına alındı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
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gökalp i̇çer
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i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul'da, uyuşturucu temin ettiği kişinin yoğun bakıma girmesine neden olduğu öne sürülen ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda komada olan ve hayati tehlikesi devam eden G.Ç'ye, uyuşturucu madde temin ederek, kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İçer, 'uyuşturucu madde temin etme' ve 'olası kastla öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/adalet-bakani-tunc-acikladi-1-supheli-gozaltina-alindi-1098178076.html
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gökalp içer gözaltına alındı, gökalp içer kimdir, gökalp içer neden gözaltına alındı
gökalp içer gözaltına alındı, gökalp içer kimdir, gökalp içer neden gözaltına alındı

Kripto borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı

02:07 28.07.2025
© AAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA
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Gökalp İçer, 'uyuşturucu madde temin etme' ve 'olası kastla öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından gözaltına alındı.
İstanbul'da, uyuşturucu temin ettiği kişinin yoğun bakıma girmesine neden olduğu öne sürülen ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda komada olan ve hayati tehlikesi devam eden G.Ç'ye, uyuşturucu madde temin ederek, kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İçer, 'uyuşturucu madde temin etme' ve 'olası kastla öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından gözaltına alındı.
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