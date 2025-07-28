https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kripto-borsasi-icrypex-baskani-gokalp-icer-gozaltina-alindi-1098178719.html

Kripto borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı

Kripto borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Gökalp İçer, 'uyuşturucu madde temin etme' ve 'olası kastla öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından gözaltına alındı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T02:07+0300

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gökalp i̇çer

türki̇ye

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

gözaltı

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İstanbul'da, uyuşturucu temin ettiği kişinin yoğun bakıma girmesine neden olduğu öne sürülen ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda komada olan ve hayati tehlikesi devam eden G.Ç'ye, uyuşturucu madde temin ederek, kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İçer, 'uyuşturucu madde temin etme' ve 'olası kastla öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/adalet-bakani-tunc-acikladi-1-supheli-gozaltina-alindi-1098178076.html

türki̇ye

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