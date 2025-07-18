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Ağır hasarlı araçlarla dev vurgun: 10 sanığa 225 yıla kadar hapis istemi
Ağır hasarlı araçlarla dev vurgun: 10 sanığa 225 yıla kadar hapis istemi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araçlara yasa dışı 'change' işlemi yaptığı iddia edilen 10 kişi hakkında nitelikli... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T12:06+0300
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 6 Şubat 2023 depremleri ve ardından gelen yangınlar ile trafik kazalarında kullanılamaz hale gelen ağır hasarlı araçların "change" edilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.10 sanık hakkında 225 yıla kadar hapis talebiİddianamede, 7’si tutuklu 10 sanık hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 5 yıldan 225 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheliler arasında Abdurrahman G., Feyat A., Kadir Z., Mehmet Mehdi K., Sayim A., Şerafettin E. ve Umut D. yer alıyor. Diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanacak veya hakkında yakalama kararı bulunuyor.Araçların şasi numaraları değiştirildiDiyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, tamir edilmesi mümkün olmayan araçların şasi numaralarının değiştirildiği ve trafikte aktif olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı. İddianamede şu tespit yer aldı:"Araçların tamirat ve tadilat yapılarak trafiğe çıkmasına hiçbir şekilde olanak olmadığı belirlendi."Kamu kurumları aracılığıyla dolandırıcılıkHazırlanan iddianamede, şüphelilerin bu işlemleri sahte belgeler ile gerçekleştirdiği, resmi belgede sahtecilik yaptığı ve kamu kurumlarını aracı kılarak dolandırıcılık suçunu işlediği vurgulandı."Şasi numaralarının bulunduğu metal levhanın değiştirilmesi, resmi belge niteliğinde olduğundan, bu eylemler resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur."Operasyonun detayları: 4 i̇l, 21 milyon lira zarar21 Şubat 2024’te Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.
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hapis cezası, hapis istemi, bursa, diyarbakır, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı
hapis cezası, hapis istemi, bursa, diyarbakır, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı

Ağır hasarlı araçlarla dev vurgun: 10 sanığa 225 yıla kadar hapis istemi

12:06 18.07.2025 (güncellendi: 12:07 18.07.2025)
© AAAğır hasarlı araç
Ağır hasarlı araç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AA
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Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araçlara yasa dışı 'change' işlemi yaptığı iddia edilen 10 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 5 yıldan 225 yıla kadar hapis cezası istendi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 6 Şubat 2023 depremleri ve ardından gelen yangınlar ile trafik kazalarında kullanılamaz hale gelen ağır hasarlı araçların "change" edilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

10 sanık hakkında 225 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, 7’si tutuklu 10 sanık hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 5 yıldan 225 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheliler arasında Abdurrahman G., Feyat A., Kadir Z., Mehmet Mehdi K., Sayim A., Şerafettin E. ve Umut D. yer alıyor. Diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanacak veya hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Araçların şasi numaraları değiştirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, tamir edilmesi mümkün olmayan araçların şasi numaralarının değiştirildiği ve trafikte aktif olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı. İddianamede şu tespit yer aldı:
"Araçların tamirat ve tadilat yapılarak trafiğe çıkmasına hiçbir şekilde olanak olmadığı belirlendi."

Kamu kurumları aracılığıyla dolandırıcılık

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin bu işlemleri sahte belgeler ile gerçekleştirdiği, resmi belgede sahtecilik yaptığı ve kamu kurumlarını aracı kılarak dolandırıcılık suçunu işlediği vurgulandı.
"Şasi numaralarının bulunduğu metal levhanın değiştirilmesi, resmi belge niteliğinde olduğundan, bu eylemler resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur."

Operasyonun detayları: 4 i̇l, 21 milyon lira zarar

21 Şubat 2024’te Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, parçalanmış araçlar ve çalıntı kayıtlı otomobiller ele geçirildi.
Müştekilerin toplam 21 milyon TL zarara uğratıldığı, şüphelilerin ise 36 milyon 430 bin TL’lik mal varlığına el konulduğu açıklandı.
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