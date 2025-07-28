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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/iran-abd-ve-israil-saldirganligi-tekrarlanirsa-ortbas-edilmesi-imkansiz-bir-sekilde-tepki-vermekten-1098201945.html
İran: ABD ve İsrail saldırganlığı tekrarlanırsa örtbas edilmesi imkansız bir şekilde tepki vermekten çekinmeyeceğiz
İran: ABD ve İsrail saldırganlığı tekrarlanırsa örtbas edilmesi imkansız bir şekilde tepki vermekten çekinmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail saldırganlığının tekrarlanması halinde sonuçları gizlenemeyecek bir cevap vereceğini söyledi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T21:34+0300
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dünya
i̇ran
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saldırı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, Washington ve Tel Aviv'in tekrarlanan saldırganlıkları halinde Tahran'ın karşılık vereceğini ve tepkisinin sonuçlarının örtbas edilmesinin imkansız olacağını söyledi.Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ingiliz-medyasi-epstein-davasinda-elon-musk-bill-gates-bill-clinton-ve-prens-andrew-gibi-isimler-1098200933.html
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i̇ran, i̇srail, abd, saldırı, abbas arakçi
i̇ran, i̇srail, abd, saldırı, abbas arakçi

İran: ABD ve İsrail saldırganlığı tekrarlanırsa örtbas edilmesi imkansız bir şekilde tepki vermekten çekinmeyeceğiz

21:34 28.07.2025
© AP Photoİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025<