https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/iran-abd-ve-israil-saldirganligi-tekrarlanirsa-ortbas-edilmesi-imkansiz-bir-sekilde-tepki-vermekten-1098201945.html

İran: ABD ve İsrail saldırganlığı tekrarlanırsa örtbas edilmesi imkansız bir şekilde tepki vermekten çekinmeyeceğiz

İran: ABD ve İsrail saldırganlığı tekrarlanırsa örtbas edilmesi imkansız bir şekilde tepki vermekten çekinmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail saldırganlığının tekrarlanması halinde sonuçları gizlenemeyecek bir cevap vereceğini söyledi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T21:34+0300

2025-07-28T21:34+0300

2025-07-28T21:34+0300

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i̇ran

i̇srail

abd

saldırı

abbas arakçi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, Washington ve Tel Aviv'in tekrarlanan saldırganlıkları halinde Tahran'ın karşılık vereceğini ve tepkisinin sonuçlarının örtbas edilmesinin imkansız olacağını söyledi.Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ingiliz-medyasi-epstein-davasinda-elon-musk-bill-gates-bill-clinton-ve-prens-andrew-gibi-isimler-1098200933.html

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i̇srail

abd

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i̇ran, i̇srail, abd, saldırı, abbas arakçi