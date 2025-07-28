https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/iran-abd-ve-israil-saldirganligi-tekrarlanirsa-ortbas-edilmesi-imkansiz-bir-sekilde-tepki-vermekten-1098201945.html
İran: ABD ve İsrail saldırganlığı tekrarlanırsa örtbas edilmesi imkansız bir şekilde tepki vermekten çekinmeyeceğiz
İran: ABD ve İsrail saldırganlığı tekrarlanırsa örtbas edilmesi imkansız bir şekilde tepki vermekten çekinmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail saldırganlığının tekrarlanması halinde sonuçları gizlenemeyecek bir cevap vereceğini söyledi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T21:34+0300
2025-07-28T21:34+0300
2025-07-28T21:34+0300
dünya
i̇ran
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abd
saldırı
abbas arakçi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, Washington ve Tel Aviv'in tekrarlanan saldırganlıkları halinde Tahran'ın karşılık vereceğini ve tepkisinin sonuçlarının örtbas edilmesinin imkansız olacağını söyledi.Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ingiliz-medyasi-epstein-davasinda-elon-musk-bill-gates-bill-clinton-ve-prens-andrew-gibi-isimler-1098200933.html
i̇ran
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2025
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Sputnik Türkiye
i̇ran, i̇srail, abd, saldırı, abbas arakçi
i̇ran, i̇srail, abd, saldırı, abbas arakçi
İran: ABD ve İsrail saldırganlığı tekrarlanırsa örtbas edilmesi imkansız bir şekilde tepki vermekten çekinmeyeceğiz
© AP Photoİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi