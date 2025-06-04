https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-11-supheli-etkin-pismanliktan-tahliye-edildi-1096808231.html
CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: 11 şüpheli etkin pişmanlıktan tahliye edildi
CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: 11 şüpheli etkin pişmanlıktan tahliye edildi
Sputnik Türkiye
CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 11 şüpheli, adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T23:42+0300
2025-06-04T23:42+0300
2025-06-04T23:44+0300
türki̇ye
chp
belediye
belediye başkanı
belediye meclisi
belediye başkan adaylığı
belediye başkanlığı
belediye başkanları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770613_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_38244b6ad545e9716991556ce28e625c.jpg
İstanbul merkezli CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada tutuklu 11 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerin ardından tahliye edilen isimler arasında Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu, Mustafa Başar Arıoğlu, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü, Servet Yıldırım, Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu yer aldı.Tutuklu olan isimler kimler?Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Fikret Demir, Ebubekir Akın, Özer Ayık, Sırrı Küçük ve Yusuf Yadoğlu da tutuklandı. Daha önce akşam saatlerinde eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in tutuklandığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-buyukcekmece-belediye-baskani-akgun-ve-baskan-yardimcisi-1096774704.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770613_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_2af26ec7ca8d13e580abe11fc1b45eba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkan adaylığı, belediye başkanlığı, belediye başkanları
chp, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkan adaylığı, belediye başkanlığı, belediye başkanları
CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: 11 şüpheli etkin pişmanlıktan tahliye edildi
23:42 04.06.2025 (güncellendi: 23:44 04.06.2025)
CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 11 şüpheli, adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilere 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' gibi kontrol tedbirleri uygulandı.
İstanbul merkezli CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada tutuklu 11 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerin ardından tahliye edilen isimler arasında Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu, Mustafa Başar Arıoğlu, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü, Servet Yıldırım, Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu yer aldı.
Tutuklu olan isimler kimler?
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Fikret Demir, Ebubekir Akın, Özer Ayık, Sırrı Küçük ve Yusuf Yadoğlu da tutuklandı. Daha önce akşam saatlerinde eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in tutuklandığı bildirilmişti.