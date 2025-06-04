https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-11-supheli-etkin-pismanliktan-tahliye-edildi-1096808231.html

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: 11 şüpheli etkin pişmanlıktan tahliye edildi

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: 11 şüpheli etkin pişmanlıktan tahliye edildi

Sputnik Türkiye

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 11 şüpheli, adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

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İstanbul merkezli CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada tutuklu 11 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerin ardından tahliye edilen isimler arasında Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu, Mustafa Başar Arıoğlu, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü, Servet Yıldırım, Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu yer aldı.Tutuklu olan isimler kimler?Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Fikret Demir, Ebubekir Akın, Özer Ayık, Sırrı Küçük ve Yusuf Yadoğlu da tutuklandı. Daha önce akşam saatlerinde eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in tutuklandığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-buyukcekmece-belediye-baskani-akgun-ve-baskan-yardimcisi-1096774704.html

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