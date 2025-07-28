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İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/husilerden-israille-baglantili-gemileri-vurma-tehdidi-1098184195.html
Husilerden İsrail’le bağlantılı gemileri vurma tehdidi
Husilerden İsrail’le bağlantılı gemileri vurma tehdidi
Sputnik Türkiye
Yemen’deki Husiler, İsrail limanlarıyla çalışan tüm şirketlere ait gemilere saldırı düzenleyeceklerini duyurdu. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T09:21+0300
2025-07-28T09:28+0300
i̇srail- filistin çatışması
yemen
husiler
yahya seri
i̇srail
gemi
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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, İsrail limanlarıyla işbirliği yapan tüm gemilere saldıracaklarını bildirdi.Seri, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, tüm şirketlere, bu açıklamanın yapıldığı andan itibaren düşman İsrail limanlarıyla işbirliğini durdurmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Aksi takdirde, varış noktaları ne olursa olsun gemiler, füzelerimizin ve insansız hava araçlarımızın ulaşabildiği her yerde saldırıya uğrayacak” şeklinde konuştu.Bu tedbirin, Gazze Şeridi’ndeki durum nedeniyle İsrail’e yönelik deniz ablukasının dördüncü aşamasının bir parçası olduğunu belirten Seri, gemilerin hangi ülkeye ait olursa olsun vurulacağını sözlerine kaydetti.Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına karşılık son bir buçuk yılda İsrail'e ve bu ülkeye giden gemilere yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/yermakin-kardesi-ukraynanin-ust-duzey-yetkililerine-uyusturucu-tedarik-ediyor-1098183245.html
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yemen, husiler, yahya seri, i̇srail, gemi, gazze, ortadoğu
yemen, husiler, yahya seri, i̇srail, gemi, gazze, ortadoğu

Husilerden İsrail’le bağlantılı gemileri vurma tehdidi

09:21 28.07.2025 (güncellendi: 09:28 28.07.2025)
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanHusiler
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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Yemen’deki Husiler, İsrail limanlarıyla çalışan tüm şirketlere ait gemilere saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, İsrail limanlarıyla işbirliği yapan tüm gemilere saldıracaklarını bildirdi.
Seri, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, tüm şirketlere, bu açıklamanın yapıldığı andan itibaren düşman İsrail limanlarıyla işbirliğini durdurmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Aksi takdirde, varış noktaları ne olursa olsun gemiler, füzelerimizin ve insansız hava araçlarımızın ulaşabildiği her yerde saldırıya uğrayacak” şeklinde konuştu.
Bu tedbirin, Gazze Şeridi’ndeki durum nedeniyle İsrail’e yönelik deniz ablukasının dördüncü aşamasının bir parçası olduğunu belirten Seri, gemilerin hangi ülkeye ait olursa olsun vurulacağını sözlerine kaydetti.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına karşılık son bir buçuk yılda İsrail'e ve bu ülkeye giden gemilere yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.
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