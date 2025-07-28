https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/husilerden-israille-baglantili-gemileri-vurma-tehdidi-1098184195.html
Husilerden İsrail’le bağlantılı gemileri vurma tehdidi
Husilerden İsrail’le bağlantılı gemileri vurma tehdidi
Sputnik Türkiye
Yemen’deki Husiler, İsrail limanlarıyla çalışan tüm şirketlere ait gemilere saldırı düzenleyeceklerini duyurdu. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T09:21+0300
2025-07-28T09:21+0300
2025-07-28T09:28+0300
i̇srail- filistin çatışması
yemen
husiler
yahya seri
i̇srail
gemi
gazze
ortadoğu
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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, İsrail limanlarıyla işbirliği yapan tüm gemilere saldıracaklarını bildirdi.Seri, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, tüm şirketlere, bu açıklamanın yapıldığı andan itibaren düşman İsrail limanlarıyla işbirliğini durdurmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Aksi takdirde, varış noktaları ne olursa olsun gemiler, füzelerimizin ve insansız hava araçlarımızın ulaşabildiği her yerde saldırıya uğrayacak” şeklinde konuştu.Bu tedbirin, Gazze Şeridi’ndeki durum nedeniyle İsrail’e yönelik deniz ablukasının dördüncü aşamasının bir parçası olduğunu belirten Seri, gemilerin hangi ülkeye ait olursa olsun vurulacağını sözlerine kaydetti.Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına karşılık son bir buçuk yılda İsrail'e ve bu ülkeye giden gemilere yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/yermakin-kardesi-ukraynanin-ust-duzey-yetkililerine-uyusturucu-tedarik-ediyor-1098183245.html
yemen
i̇srail
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yemen, husiler, yahya seri, i̇srail, gemi, gazze, ortadoğu
yemen, husiler, yahya seri, i̇srail, gemi, gazze, ortadoğu
Husilerden İsrail’le bağlantılı gemileri vurma tehdidi
09:21 28.07.2025 (güncellendi: 09:28 28.07.2025)
Yemen’deki Husiler, İsrail limanlarıyla çalışan tüm şirketlere ait gemilere saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, İsrail limanlarıyla işbirliği yapan tüm gemilere saldıracaklarını bildirdi.
Seri, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, tüm şirketlere, bu açıklamanın yapıldığı andan itibaren düşman İsrail limanlarıyla işbirliğini durdurmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Aksi takdirde, varış noktaları ne olursa olsun gemiler, füzelerimizin ve insansız hava araçlarımızın ulaşabildiği her yerde saldırıya uğrayacak” şeklinde konuştu.
Bu tedbirin, Gazze Şeridi’ndeki durum nedeniyle İsrail’e yönelik deniz ablukasının dördüncü aşamasının bir parçası olduğunu belirten Seri, gemilerin hangi ülkeye ait olursa olsun vurulacağını sözlerine kaydetti.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına karşılık son bir buçuk yılda İsrail'e ve bu ülkeye giden gemilere yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.