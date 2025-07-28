https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/husilerden-israille-baglantili-gemileri-vurma-tehdidi-1098184195.html

Husilerden İsrail’le bağlantılı gemileri vurma tehdidi

Husilerden İsrail’le bağlantılı gemileri vurma tehdidi

Sputnik Türkiye

Yemen’deki Husiler, İsrail limanlarıyla çalışan tüm şirketlere ait gemilere saldırı düzenleyeceklerini duyurdu. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T09:21+0300

2025-07-28T09:21+0300

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i̇srail- filistin çatışması

yemen

husiler

yahya seri

i̇srail

gemi

gazze

ortadoğu

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, İsrail limanlarıyla işbirliği yapan tüm gemilere saldıracaklarını bildirdi.Seri, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, tüm şirketlere, bu açıklamanın yapıldığı andan itibaren düşman İsrail limanlarıyla işbirliğini durdurmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Aksi takdirde, varış noktaları ne olursa olsun gemiler, füzelerimizin ve insansız hava araçlarımızın ulaşabildiği her yerde saldırıya uğrayacak” şeklinde konuştu.Bu tedbirin, Gazze Şeridi’ndeki durum nedeniyle İsrail’e yönelik deniz ablukasının dördüncü aşamasının bir parçası olduğunu belirten Seri, gemilerin hangi ülkeye ait olursa olsun vurulacağını sözlerine kaydetti.Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına karşılık son bir buçuk yılda İsrail'e ve bu ülkeye giden gemilere yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.

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yemen

i̇srail

gazze

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yemen, husiler, yahya seri, i̇srail, gemi, gazze, ortadoğu