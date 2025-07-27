https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/pistte-panik-anlari-ucak-alev-aldi-yolcular-acil-tahliye-edildi-1098174285.html

Pistte panik anları: Uçak alev aldı, yolcular acil tahliye edildi

Pistte panik anları: Uçak alev aldı, yolcular acil tahliye edildi

Sputnik Türkiye

ABD’nin Denver kentinden Miami’ye gitmek üzere havalanmak üzere olan American Airlines uçağı, kalkış sırasında çıkan bir arıza nedeniyle ani frenle durdu... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T18:42+0300

2025-07-27T18:42+0300

2025-07-27T18:42+0300

yaşam

abd

boeing 737 max

abd federal havacılık i̇daresi (faa)

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ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Denver Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan American Airlines’a ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağından gelen patlama sesi sonrası olası bir iniş takımı arızası nedeniyle kalkıştan vazgeçti. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.American Airlines'ın 3023 sefer sayılı Denver–Miami uçuşu, kalkışa geçtiği sırada "iniş takımıyla ilgili olası bir sorun" bildirdi. Kalkış hızının yaklaşık yarısındayken uçakta büyük bir patlama sesi duyulduğu ve pilotun acil durdurma prosedürünü devreye aldığı belirtildi.Patlama sonrası uçağın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladığı bildirildi. Acil tahliye kararı alan mürettebat, kaydırakları devreye sokarak yolcuları uçaktan indirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı yolcuların çocuklarıyla birlikte kaydıraktan indiği, bazılarının ise piste düştüğü görüldü.Uçağa müdahale eden itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. FAA, olayın teknik yönlerinin detaylı şekilde inceleneceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/italyada-ucak-otoyola-dustu-olu-ve-yaralilar-var-1098065485.html

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Sputnik Türkiye

abd, boeing 737 max, abd federal havacılık i̇daresi (faa)