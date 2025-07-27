https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/pistte-panik-anlari-ucak-alev-aldi-yolcular-acil-tahliye-edildi-1098174285.html
Pistte panik anları: Uçak alev aldı, yolcular acil tahliye edildi
Pistte panik anları: Uçak alev aldı, yolcular acil tahliye edildi
Sputnik Türkiye
ABD’nin Denver kentinden Miami’ye gitmek üzere havalanmak üzere olan American Airlines uçağı, kalkış sırasında çıkan bir arıza nedeniyle ani frenle durdu... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T18:42+0300
2025-07-27T18:42+0300
2025-07-27T18:42+0300
yaşam
abd
boeing 737 max
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
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ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Denver Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan American Airlines’a ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağından gelen patlama sesi sonrası olası bir iniş takımı arızası nedeniyle kalkıştan vazgeçti. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.American Airlines'ın 3023 sefer sayılı Denver–Miami uçuşu, kalkışa geçtiği sırada "iniş takımıyla ilgili olası bir sorun" bildirdi. Kalkış hızının yaklaşık yarısındayken uçakta büyük bir patlama sesi duyulduğu ve pilotun acil durdurma prosedürünü devreye aldığı belirtildi.Patlama sonrası uçağın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladığı bildirildi. Acil tahliye kararı alan mürettebat, kaydırakları devreye sokarak yolcuları uçaktan indirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı yolcuların çocuklarıyla birlikte kaydıraktan indiği, bazılarının ise piste düştüğü görüldü.Uçağa müdahale eden itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. FAA, olayın teknik yönlerinin detaylı şekilde inceleneceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/italyada-ucak-otoyola-dustu-olu-ve-yaralilar-var-1098065485.html
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abd, boeing 737 max, abd federal havacılık i̇daresi (faa)
abd, boeing 737 max, abd federal havacılık i̇daresi (faa)
Pistte panik anları: Uçak alev aldı, yolcular acil tahliye edildi
ABD’nin Denver kentinden Miami’ye gitmek üzere havalanmak üzere olan American Airlines uçağı, kalkış sırasında çıkan bir arıza nedeniyle ani frenle durdu. Dumanlar yükselen uçakta yolcular acil tahliye kaydırağıyla indirildi. Bir kişi hastaneye kaldırıldı.
ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Denver Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan American Airlines’a ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağından gelen patlama sesi sonrası olası bir iniş takımı arızası nedeniyle kalkıştan vazgeçti. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
American Airlines'ın 3023 sefer sayılı Denver–Miami uçuşu, kalkışa geçtiği sırada "iniş takımıyla ilgili olası bir sorun" bildirdi. Kalkış hızının yaklaşık yarısındayken uçakta büyük bir patlama sesi duyulduğu ve pilotun acil durdurma prosedürünü devreye aldığı belirtildi.
Patlama sonrası uçağın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladığı bildirildi. Acil tahliye kararı alan mürettebat, kaydırakları devreye sokarak yolcuları uçaktan indirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı yolcuların çocuklarıyla birlikte kaydıraktan indiği, bazılarının ise piste düştüğü görüldü.
Uçağa müdahale eden itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. FAA, olayın teknik yönlerinin detaylı şekilde inceleneceğini bildirdi.