https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/esenyurtta-saat-ve-cuzdan-gasp-eden-15-ve-16-yasindaki-supheliler-yakalandi-ve-adliyeye-sevk-edildi-1098192018.html
Esenyurt'ta saat ve cüzdan gasp eden 15 ve 16 yaşındaki şüpheliler yakalandı ve adliyeye sevk edildi
Esenyurt'ta saat ve cüzdan gasp eden 15 ve 16 yaşındaki şüpheliler yakalandı ve adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta, bir kişinin önünü keserek, kol saatini ve cüzdanını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T14:18+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timleri, 27 Temmuz'da, Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir kişinin çanta ve kol saatinin gasbedilmesi üzerine harekete geçti.Yolunu kestiler eşyalarını gasp ettiler18 yaşındaki mağdur R.G'nin işe giderken, tanımadığı 2 erkek zanlı tarafından yolunun kesildiği ve yanındaki eşyasının alındığı tespit edildi.Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen yaşı küçük U.K. (16) ve M.İ.A'yı (15) gözaltına aldı.Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda mağdura ait kol saati ve cüzdan ele geçirildi.Zanlıların yanında bulunan dizüstü bilgisayarın da aynı gün Beylikdüzü'ndeki bir iş yerinden çalındığı tespit edildi.16 ve 15 yaşındaki şüpheliler yakalandıŞüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "gasp" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/erdogandan-minguzzi-adimi-hem-cocuklari-suca-surukleyenler-hem-de-ailelerin-sorumluluguna-iliskin-1098132612.html
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i̇stanbul, gasp, gasp, esenyurt, türkiye
Esenyurt'ta saat ve cüzdan gasp eden 15 ve 16 yaşındaki şüpheliler yakalandı ve adliyeye sevk edildi
Esenyurt'ta, bir kişinin önünü keserek, kol saatini ve cüzdanını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timleri, 27 Temmuz'da, Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir kişinin çanta ve kol saatinin gasbedilmesi üzerine harekete geçti.
Yolunu kestiler eşyalarını gasp ettiler
18 yaşındaki mağdur R.G'nin işe giderken, tanımadığı 2 erkek zanlı tarafından yolunun kesildiği ve yanındaki eşyasının alındığı tespit edildi.
Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen yaşı küçük U.K. (16) ve M.İ.A'yı (15) gözaltına aldı.
Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda mağdura ait kol saati ve cüzdan ele geçirildi.
Zanlıların yanında bulunan dizüstü bilgisayarın da aynı gün Beylikdüzü'ndeki bir iş yerinden çalındığı tespit edildi.
16 ve 15 yaşındaki şüpheliler yakalandı
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "gasp" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.