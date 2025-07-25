https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/erdogandan-minguzzi-adimi-hem-cocuklari-suca-surukleyenler-hem-de-ailelerin-sorumluluguna-iliskin-1098132612.html
Erdoğan'dan Minguzzi adımı: Hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin sorumluluğuna ilişkin talimat verdi
Erdoğan'dan Minguzzi adımı: Hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin sorumluluğuna ilişkin talimat verdi
Sputnik Türkiye
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin talimat... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T10:35+0300
2025-07-25T10:35+0300
2025-07-25T10:35+0300
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yasemin minguzzi
recep tayyip erdoğan
türkiye
ceza
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Kadıköy'de bıçaklanarak katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin dava süreci devam ediyor. Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde '18 yaşından küçük olduğu için' katilin cezasında indirime gidilecek olması ihtimali tartışmaların odağında.Türkiye gazetesinin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin bir talimat verdi.Haberde "Türk Ceza Kanunu’nda 18 yaşından küçüklere uygulanan cezaların caydırıcı olmadığına yönelik tartışmalar sürerken, TBMM’nin önümüzdeki günlerde bu konuda yeni bir adım atabileceği belirtiliyor. Hem Minguzzi’nin ailesi hem de kamuoyu indirimli ceza uygulamasına tepki gösteriyor. Edinilen bilgilere göre, TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında ‘Yeni Minguzziler olmasın’ diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin adım atılması talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/mattia-ahmet-minguzzi-cinayeti-davasi-2-ekime-ertelendi-1097952371.html
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erdoğan'dan minguzzi talimatı
erdoğan'dan minguzzi talimatı
Erdoğan'dan Minguzzi adımı: Hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin sorumluluğuna ilişkin talimat verdi
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin talimat verdi.
Kadıköy'de bıçaklanarak katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin dava süreci devam ediyor. Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde '18 yaşından küçük olduğu için' katilin cezasında indirime gidilecek olması ihtimali tartışmaların odağında.
Türkiye gazetesinin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin bir talimat verdi.
Haberde "Türk Ceza Kanunu’nda 18 yaşından küçüklere uygulanan cezaların caydırıcı olmadığına yönelik tartışmalar sürerken, TBMM’nin önümüzdeki günlerde bu konuda yeni bir adım atabileceği belirtiliyor. Hem Minguzzi’nin ailesi hem de kamuoyu indirimli ceza uygulamasına tepki gösteriyor. Edinilen bilgilere göre, TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında ‘Yeni Minguzziler olmasın’ diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin adım atılması talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.