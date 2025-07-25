https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/erdogandan-minguzzi-adimi-hem-cocuklari-suca-surukleyenler-hem-de-ailelerin-sorumluluguna-iliskin-1098132612.html

Erdoğan'dan Minguzzi adımı: Hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin sorumluluğuna ilişkin talimat verdi

Erdoğan'dan Minguzzi adımı: Hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin sorumluluğuna ilişkin talimat verdi

Sputnik Türkiye

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin talimat... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T10:35+0300

2025-07-25T10:35+0300

2025-07-25T10:35+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

yasemin minguzzi

recep tayyip erdoğan

türkiye

ceza

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Kadıköy'de bıçaklanarak katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin dava süreci devam ediyor. Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde '18 yaşından küçük olduğu için' katilin cezasında indirime gidilecek olması ihtimali tartışmaların odağında.Türkiye gazetesinin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin bir talimat verdi.Haberde "Türk Ceza Kanunu’nda 18 yaşından küçüklere uygulanan cezaların caydırıcı olmadığına yönelik tartışmalar sürerken, TBMM’nin önümüzdeki günlerde bu konuda yeni bir adım atabileceği belirtiliyor. Hem Minguzzi’nin ailesi hem de kamuoyu indirimli ceza uygulamasına tepki gösteriyor. Edinilen bilgilere göre, TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında ‘Yeni Minguzziler olmasın’ diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin adım atılması talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/mattia-ahmet-minguzzi-cinayeti-davasi-2-ekime-ertelendi-1097952371.html

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erdoğan'dan minguzzi talimatı