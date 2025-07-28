https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/endonezyada-65-buyuklugunde-deprem-1098202610.html

Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun (USGS) açıklamasına göre, Pazartesi günü yerel saatle 18.41 GMT’de Endonezya’nın Sabang kentinin 258 kilometre... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T22:51+0300

2025-07-28T22:51+0300

2025-07-28T22:51+0300

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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Endonezya'nın Sabang kentinin 258 km kuzeybatısında 6.5 büyüklüğünde deprem oldu.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü 6.70 derece kuzey enlemi ve 93.12 derece doğu boylamında, yerin 10.0 kilometre derinliğinde olarak belirlendi.USGS'den elde edilen bilgiye göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/suriyede-41-buyuklugunde-deprem-oldu-1098179285.html

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Sputnik Türkiye

endonezya, abd, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)