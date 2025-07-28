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Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun (USGS) açıklamasına göre, Pazartesi günü yerel saatle 18.41 GMT’de Endonezya’nın Sabang kentinin 258 kilometre... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T22:51+0300
2025-07-28T22:51+0300
son depremler
endonezya
abd
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Endonezya'nın Sabang kentinin 258 km kuzeybatısında 6.5 büyüklüğünde deprem oldu.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü 6.70 derece kuzey enlemi ve 93.12 derece doğu boylamında, yerin 10.0 kilometre derinliğinde olarak belirlendi.USGS'den elde edilen bilgiye göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/suriyede-41-buyuklugunde-deprem-oldu-1098179285.html
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endonezya, abd, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
endonezya, abd, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem

22:51 28.07.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© Fotoğraf
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun (USGS) açıklamasına göre, Pazartesi günü yerel saatle 18.41 GMT’de Endonezya’nın Sabang kentinin 258 kilometre kuzey-kuzeybatısında 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Sabang kentinin 258 km kuzeybatısında 6.5 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü 6.70 derece kuzey enlemi ve 93.12 derece doğu boylamında, yerin 10.0 kilometre derinliğinde olarak belirlendi.
USGS'den elde edilen bilgiye göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
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