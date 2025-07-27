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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük." dedi. 27.07.2025, Sputnik Türkiye
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orman yangını
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz başından bu yana 3 bin 62 yangının tamamen söndürüldüğünü açıkladı.Erdoğan'dan orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme"Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük." ifadelerini kullanan Erdoğan, " Halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin orman çalışanımız, 132 bin gönüllümüzle teyakkuz halindeyiz." dedi.Erdoğan "Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." diye de son durum hakkında konuştu.
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orman, orman yangını, recep tayyip erdoğan, tarım ve orman bakanlığı, afad
orman, orman yangını, recep tayyip erdoğan, tarım ve orman bakanlığı, afad

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük

15:35 27.07.2025 (güncellendi: 15:36 27.07.2025)
© Didem MenteCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© Didem Mente
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz başından bu yana 3 bin 62 yangının tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

Erdoğan'dan orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme

"Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük." ifadelerini kullanan Erdoğan, " Halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin orman çalışanımız, 132 bin gönüllümüzle teyakkuz halindeyiz." dedi.
Erdoğan "Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." diye de son durum hakkında konuştu.
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