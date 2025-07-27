https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/cumhurbaskani-erdogan-yaz-mevsiminin-basindan-bu-yana-ulkemizde-cikan-3-bin-62-yangini-tamamen-1098171803.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük." dedi. 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T15:35+0300

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türki̇ye

orman

orman yangını

recep tayyip erdoğan

tarım ve orman bakanlığı

afad

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz başından bu yana 3 bin 62 yangının tamamen söndürüldüğünü açıkladı.Erdoğan'dan orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme"Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük." ifadelerini kullanan Erdoğan, " Halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin orman çalışanımız, 132 bin gönüllümüzle teyakkuz halindeyiz." dedi.Erdoğan "Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." diye de son durum hakkında konuştu.

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orman, orman yangını, recep tayyip erdoğan, tarım ve orman bakanlığı, afad