https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/cilgin-dersane-filminin-senaristi-safak-guclu-46-yasinda-vefat-etti-1098203438.html
Çılgın Dersane filminin senaristi Şafak Güçlü 46 yaşında vefat etti
Çılgın Dersane filminin senaristi Şafak Güçlü 46 yaşında vefat etti
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının sevilen senaristlerinden Şafak Güçlü, 46 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T23:49+0300
2025-07-28T23:49+0300
2025-07-28T23:49+0300
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Ünlü senarist ve yazar Şafak Güçlü 46 yaşında hayatını kaybetti.Film-San Vakfı sosyal medya hesabından vefat haberini duyururken ''Senarist ve yazar Şafak Güçlü’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Güçlü, kariyeri boyunca Çılgın Dersane, Çılgın Dersane 4: Ada, Büyü ve Melez gibi dikkat çeken sinema filmlerinin senaryosunu kaleme almıştı.Sanat dünyasında iz bırakan Güçlü’nün vefatı, sinema camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/turk-halk-muzigi-sanatcisi-yavuz-top-vefat-etti-1095876907.html
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film, film festivali, yazar, senaryo, yazarlık, köşe yazarı, türkiye yazarlar sendikası
film, film festivali, yazar, senaryo, yazarlık, köşe yazarı, türkiye yazarlar sendikası
Çılgın Dersane filminin senaristi Şafak Güçlü 46 yaşında vefat etti
Türk sinemasının sevilen senaristlerinden Şafak Güçlü, 46 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.
Ünlü senarist ve yazar Şafak Güçlü 46 yaşında hayatını kaybetti.
Film-San Vakfı sosyal medya hesabından vefat haberini duyururken ''Senarist ve yazar Şafak Güçlü’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Güçlü, kariyeri boyunca Çılgın Dersane, Çılgın Dersane 4: Ada, Büyü ve Melez gibi dikkat çeken sinema filmlerinin senaryosunu kaleme almıştı.
Sanat dünyasında iz bırakan Güçlü’nün vefatı, sinema camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.