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Çılgın Dersane filminin senaristi Şafak Güçlü 46 yaşında vefat etti
Çılgın Dersane filminin senaristi Şafak Güçlü 46 yaşında vefat etti
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının sevilen senaristlerinden Şafak Güçlü, 46 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
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Ünlü senarist ve yazar Şafak Güçlü 46 yaşında hayatını kaybetti.Film-San Vakfı sosyal medya hesabından vefat haberini duyururken ''Senarist ve yazar Şafak Güçlü’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Güçlü, kariyeri boyunca Çılgın Dersane, Çılgın Dersane 4: Ada, Büyü ve Melez gibi dikkat çeken sinema filmlerinin senaryosunu kaleme almıştı.Sanat dünyasında iz bırakan Güçlü’nün vefatı, sinema camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/turk-halk-muzigi-sanatcisi-yavuz-top-vefat-etti-1095876907.html
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film, film festivali, yazar, senaryo, yazarlık, köşe yazarı, türkiye yazarlar sendikası

Çılgın Dersane filminin senaristi Şafak Güçlü 46 yaşında vefat etti

23:49 28.07.2025
© Fotoğraf : Şafak Güçlü XŞafak Güçlü
Şafak Güçlü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© Fotoğraf : Şafak Güçlü X
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Türk sinemasının sevilen senaristlerinden Şafak Güçlü, 46 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.
Ünlü senarist ve yazar Şafak Güçlü 46 yaşında hayatını kaybetti.
Film-San Vakfı sosyal medya hesabından vefat haberini duyururken ''Senarist ve yazar Şafak Güçlü’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Güçlü, kariyeri boyunca Çılgın Dersane, Çılgın Dersane 4: Ada, Büyü ve Melez gibi dikkat çeken sinema filmlerinin senaryosunu kaleme almıştı.
Sanat dünyasında iz bırakan Güçlü’nün vefatı, sinema camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.
Yavuz Top - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
TÜRKİYE
Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top vefat etti
2 Mayıs, 19:50
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