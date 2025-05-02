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Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top vefat etti
Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top vefat etti
Sputnik Türkiye
Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti. Sanatçı Sabahat Akkiraz, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Akkiraz, üzüntüsünü dile getirerek... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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Türk halk müziği sanatçısı ve bağlamacı Yavuz Top hayatını kaybetti.75 yaşındaki Yavuz Top'un ölümünü sanatçı Sabahat Akkiraz sosyal medya hesabından duyurdu. Akkiraz, "Her ölüm erken ölüm. Güle güle Yavuz abi" ifadelerini kullandı.Yavuz Top kimdir?Yavuz Top, 1950 yılında Erzincan Tercan’da doğdu. Küçük yaşta bağlamaya ilgi duyarak Aşık Daimi’den dersler aldı. 1967’de İstanbul Radyosu’nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. 1970’lerde kurduğu orkestra ile çoksesli halk müziğinin öncülerinden oldu. Konservatuvarda öğretmenlik yaptı, müzik okulu kurdu ve birçok genç sanatçının yetişmesine katkı sağladı.
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türkiye, türk halk müziği, müzik, müzik aleti, müzik albümü, bağlama, saz
Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top vefat etti
19:50 02.05.2025 (güncellendi: 19:51 02.05.2025)
Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti. Sanatçı Sabahat Akkiraz, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Akkiraz, üzüntüsünü dile getirerek sevenlerine acı haberi verdi.
Türk halk müziği sanatçısı ve bağlamacı Yavuz Top hayatını kaybetti.
75 yaşındaki Yavuz Top'un ölümünü sanatçı Sabahat Akkiraz sosyal medya hesabından duyurdu. Akkiraz, "Her ölüm erken ölüm. Güle güle Yavuz abi" ifadelerini kullandı.
Yavuz Top, 1950 yılında Erzincan Tercan’da doğdu. Küçük yaşta bağlamaya ilgi duyarak Aşık Daimi’den dersler aldı. 1967’de İstanbul Radyosu’nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. 1970’lerde kurduğu orkestra ile çoksesli halk müziğinin öncülerinden oldu. Konservatuvarda öğretmenlik yaptı, müzik okulu kurdu ve birçok genç sanatçının yetişmesine katkı sağladı.