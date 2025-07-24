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CHP Genel Başkanı Özel, MİT Başkanı Kalın'la görüştü

CHP Genel Başkanı Özel, MİT Başkanı Kalın'la görüştü

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'la bir araya geldi. Kalın’ın yaklaşık 1... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T23:02+0300

2025-07-24T23:02+0300

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CHP lideri Özgür Özel, TBMM'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'la bir araya geldi.Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşmede, CHP'nin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili pozisyonlarını açıkça ifade ettiklerini söyledi. Özel, “Süreç devam ediyor. Biz CHP olarak pozisyonumuzu tarif etmiştik ve bunu Sayın Meclis Başkanı ile detaylı olarak paylaştık. Şu an için olumlu veya olumsuz bir şey söylemem doğru olmaz. Gelişmeleri önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.Özel, nihai kararlarını Meclis Başkanı Kurtulmuş’un yürüttüğü temasların sonucuna göre şekillendireceklerini de sözlerine ekledi.

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