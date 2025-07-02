https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/vedat-milorun-meyhanede-cay-tepkisi-gundem-oldu-boyle-bir-sey-olur-mu-1097514288.html
Vedat Milor’un meyhanede çay tepkisi gündem oldu: 'Böyle bir şey olur mu?'
Vedat Milor’un meyhanede çay tepkisi gündem oldu: 'Böyle bir şey olur mu?'
Sputnik Türkiye
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul Kuzguncuk'ta bir meyhanede çay getirilmesini sert sözlerle eleştirdi. "Rakıyla çay içilir mi?" diyerek geleneksel... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T10:10+0300
2025-07-02T10:10+0300
2025-07-02T10:10+0300
yaşam
vedat milor
rakı
çay
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Gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul'un Kuzguncuk semtinde gittiği bir meyhanede yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Rakı sofrasında çay servisi yapılmasını eleştiren Milor, bu durumu “sosyal çürümenin bir parçası” olarak nitelendirdi.'Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu'Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımında Milor, şu ifadeleri kullandı:"Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Daha lüfer gelecek çay getirdiler. Rakıyla çay içen varmış. Böyle bir şey olur mu ya? Siz hiç eski meyhaneciye sordunuz mu bunu? Var mıydı bu? Bu da sosyal çürümenin bir parçası mı?"Sosyal medya ikiye bölündüBu açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli bir tartışma başladı. Bir kesim Milor’u destekleyerek geleneksel meyhane kültürünün korunması gerektiğini savundu. Diğer kesim ise çayın kişisel tercih olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/vedat-milordan-kent-lokantasi-sorusturmasi-sonrasi-ilk-aciklama-1094336687.html
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vedat milor, rakı, çay
Vedat Milor’un meyhanede çay tepkisi gündem oldu: 'Böyle bir şey olur mu?'
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul Kuzguncuk'ta bir meyhanede çay getirilmesini sert sözlerle eleştirdi. "Rakıyla çay içilir mi?" diyerek geleneksel meyhane kültürünü savunan Milor’un paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.
Gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul'un Kuzguncuk semtinde gittiği bir meyhanede yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Rakı sofrasında çay servisi yapılmasını eleştiren Milor, bu durumu “sosyal çürümenin bir parçası” olarak nitelendirdi.
'Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu'
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımında Milor, şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Daha lüfer gelecek çay getirdiler. Rakıyla çay içen varmış. Böyle bir şey olur mu ya? Siz hiç eski meyhaneciye sordunuz mu bunu? Var mıydı bu? Bu da sosyal çürümenin bir parçası mı?"
Sosyal medya ikiye bölündü
Bu açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli bir tartışma başladı. Bir kesim Milor’u destekleyerek geleneksel meyhane kültürünün korunması gerektiğini savundu. Diğer kesim ise çayın kişisel tercih olduğunu belirtti.