https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bakan-yumakli-son-duruma-iliskin-bilgi-verdi-halihazirda-3-ilimizde-4-yangin-var-1098177666.html
Bakan Yumaklı son duruma ilişkin bilgi verdi: 'Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var'
Bakan Yumaklı son duruma ilişkin bilgi verdi: 'Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarına ilişkin yaptığı son değerlendirmede 3 ilde devam eden 4 yangın olduğunu... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T23:51+0300
2025-07-27T23:51+0300
2025-07-27T23:51+0300
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.Yumaklı, ülke genelinde 23'ü ormanlık alanda, 21'i de orman dışı olmak üzere 44 yangına müdahale ettiklerini söyledi.Hangi yangınlar kontrol altına alındı?Yumaklı, pazar gün içinde başlayan ve büyüme potansiyeli olan yangınlardan Aydın Efeler, Aydın Nazilli, Muğla merkez Fadıl köyü, Muğla Bodrum, Denizli Tavas, İzmir Urla, Bursa İznik, Antalya Kemer, Edirne Keşan yangınlarını kontrol altına aldıklarını ifade etti.Bakan devam eden yangınlarla ilgili son duruma dairse şu bilgileri paylaştı:Bakan Yumaklı, Bursa'daki yangınlara gün içinde 2'si ağır sınıf 6 uçak, 2'si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı, 2 bin 300 personelle müdahale edildiğini ifade etti.Toplam 3 bin 515 kişi tahliye edildiTahliyelerle ilgili durumu da paylaşan Yumaklı, "Bursa'da Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleri ile Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi, güvenli yerlere alındı" dedi.Bakan Yumaklı, Karabük Safranbolu'daki yangında durumun biraz daha iyiye gittiğini dile getirerek, "Bu yayına hazırlanırken arkadaşlarımız sahada kontrollerine devam ettiği sırada, yeni bir alevlenme oldu. En son alana bile ulaşmadan 'Biz tam burayı kontrol ettik' demeyeceğiz" bilgisini verdi.'Aylar öncesinden küresel ısınmanın bizi çok zor sınamalarla karşı karşıya bırakacağını her platformda söylemeye başladık'Yangınların söndürülmesiyle ilgili canla başla, fedakarca çalışan, destek verenlere teşekkür eden Yumaklı, şunları kaydetti:'Çeşitli dezenformasyonlarla kendileri adına ne amaçladılarsa ona ulaşmak için her şeyi yapanlar var'Yangınla mücadele edenlerin 'yeşil vatanın kahramanları' olduğunu ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa lideri olduğunu vurgulayarak, "Yanan alanlar, ertesi yılın sonuna kadar mutlaka tohumla ve fidanla buluşturulur. Speküle edildiği için söylüyorum yanan alanlarla ilgili anayasa gereği başka herhangi bir tasarrufta bulunulması, mümkün değil" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bursada-orman-yangini-bolgesine-su-tasiyan-tanker-devrildi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1098177222.html
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i̇brahim yumaklı, bursa, muğla, antalya, abdulkadir uraloğlu, orman yangını, orman
i̇brahim yumaklı, bursa, muğla, antalya, abdulkadir uraloğlu, orman yangını, orman
Bakan Yumaklı son duruma ilişkin bilgi verdi: 'Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var'
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarına ilişkin yaptığı son değerlendirmede 3 ilde devam eden 4 yangın olduğunu bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yumaklı, ülke genelinde 23'ü ormanlık alanda, 21'i de orman dışı olmak üzere 44 yangına müdahale ettiklerini söyledi.
Hangi yangınlar kontrol altına alındı?
Yumaklı, pazar gün içinde başlayan ve büyüme potansiyeli olan yangınlardan Aydın Efeler, Aydın Nazilli, Muğla merkez Fadıl köyü, Muğla Bodrum, Denizli Tavas, İzmir Urla, Bursa İznik, Antalya Kemer, Edirne Keşan yangınlarını kontrol altına aldıklarını ifade etti.
Bakan devam eden yangınlarla ilgili son duruma dairse şu bilgileri paylaştı:
"Antalya Gazipaşa ve Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, bunlarla ilgili 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı' demiştik ancak malumunuz havanın çok aşırı sıcak olması sebebiyle en ufak bir rüzgarda bile yeniden alevlenmelerin yaşanması sebebiyle soğutma çalışmalarını bitirene kadar burada tam kontrolü vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu konunun kamuoyu tarafından bu şekliyle bilinmesini istirham ediyoruz. Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat.
Öğlen yaptığımız açıklamada, Harmancık-Orhaneli yangınıyla ilgili büyük ölçüde kontrol altına aldığımızı, soğutma çalışmalarına devam ettiğimizi, tedbiri elden bırakmak istemediğimizi söylemiştik. Tam da biraz önce söylediğim sebeple gün içinde maalesef burada aşırı bir rüzgar oluştu ve yeniden alevlenmelere sebep oldu. Şimdi oraya yeniden odaklanmış durumdayız. Gündüz daha fazla yoğunlaştığımız ve artık bitirmekle ilgili sonlara geldiğimizi düşündüğümüz Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz ancak bunlar için de yine bir yandan küçük tütmeler ya da rüzgar sebebiyle hafif alevlenmelerin hepsini bitirene kadar, soğutma çalışmalarımıza da bir yandan devam ediyoruz. Onlar için de 'tam kontrol' söylemeyeceğiz. Aynı şekilde hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz."
Bakan Yumaklı, Bursa'daki yangınlara gün içinde 2'si ağır sınıf 6 uçak, 2'si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı, 2 bin 300 personelle müdahale edildiğini ifade etti.
Toplam 3 bin 515 kişi tahliye edildi
Tahliyelerle ilgili durumu da paylaşan Yumaklı, "Bursa'da Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleri ile Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi, güvenli yerlere alındı" dedi.
Bakan Yumaklı, Karabük Safranbolu'daki yangında durumun biraz daha iyiye gittiğini dile getirerek, "Bu yayına hazırlanırken arkadaşlarımız sahada kontrollerine devam ettiği sırada, yeni bir alevlenme oldu. En son alana bile ulaşmadan 'Biz tam burayı kontrol ettik' demeyeceğiz" bilgisini verdi.
'Aylar öncesinden küresel ısınmanın bizi çok zor sınamalarla karşı karşıya bırakacağını her platformda söylemeye başladık'
Yangınların söndürülmesiyle ilgili canla başla, fedakarca çalışan, destek verenlere teşekkür eden Yumaklı, şunları kaydetti:
"Allah, onların ayaklarına taş değdirmesin. Aylar öncesinden iklim değişikliğiyle ilgili koşulların ve küresel ısınmanın, bizi çok zor sınamalarla karşı karşıya bırakacağını, her platformda söylemeye başladık. Bizim gibi Akdeniz kuşağında yer alan ülkelerde de bizimle benzer problemlerin yaşandığını takip ediyorsunuzdur. Biz, tek yürek olmuş bir millet olarak, bunun gücüyle bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Son ateş sönene, son duman dağılana kadar da durmayacağız. Biz, teyakkuzdayız. Vatandaşlarımızdan da azami dikkat ve hassasiyet istirham ettiğimizi bir kez daha tekrar edelim."
'Çeşitli dezenformasyonlarla kendileri adına ne amaçladılarsa ona ulaşmak için her şeyi yapanlar var'
Yangınla mücadele edenlerin 'yeşil vatanın kahramanları' olduğunu ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ülkenin damarlarından ağaçların köklerine kadar inen bir mücadele ruhu var. Bu kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun. Onlarla gurur duyuyorum. Kimin ne dediğine bakmadan yeşil vatan için gözü kara bu kardeşlerimle biz, bu savaşı inşallah kazanacağız. Bu mücadeleye saygı duymayanlar var mı? Var. Çeşitli dezenformasyonlarla kendileri adına ne amaçladılarsa ona ulaşmak için her şeyi yapanlar var. Daha önce söyledik, onlara cevap vermeyeceğiz, onların bizleri çekmek istedikleri zemine hiçbir zaman için itibar etmeyeceğiz. Biz, işimize odaklanacağız. Bu vatanın bir dalını, bir taşını alevlere kurban etmemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."
Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa lideri olduğunu vurgulayarak, "Yanan alanlar, ertesi yılın sonuna kadar mutlaka tohumla ve fidanla buluşturulur. Speküle edildiği için söylüyorum yanan alanlarla ilgili anayasa gereği başka herhangi bir tasarrufta bulunulması, mümkün değil" şeklinde konuştu.