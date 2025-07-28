https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/aciklama-bakan-isikhandan-geldi-memur-ve-memur-emeklisinin-toplu-sozlesme-sureci-basliyor-1098188697.html

Açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi: Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor

Açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi: Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme sürecinin başladığını duyurdu. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T12:31+0300

2025-07-28T12:31+0300

2025-07-28T12:35+0300

ekonomi̇

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan

vedat işıkhan

memur zammı

2025 emekli ve memur zammı

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Ankara'da düzenlenen 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Hazırlık Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Süreci birlikte yürüterek memurlarımızın ve emeklilerimizin sosyal haklarına yeni kazanımlar eklemek için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı. Işıkhan, yaptığı konuşmada 1 Ağustos'ta başlayacak bu görüşmeler sonucunda her dönemde olduğu gibi memur ve emeklilerini ilgilendiren mali ve sosyal haklar kapsamındaki birçok konuyu sosyal diyalog mekanizması ile istişare etmiş olacaklarını dile getirdi. Reel olarak yüzde 264 oranında artış sağlamış oldukBakan Işıkhan, 2025 yılı itibarıyla sendikalı olabilecek kamu görevlisi sayısının 3 milyona, sendikalı kamu görevlisi sayısının ise 2,3 milyona ulaştığını açıkladı. Kamu çalışanlarına sendika kurma hakkının 1995 yılında tanındığını hatırlatan Bakan Işıkhan, 2010’daki anayasa değişikliğiyle ise toplu sözleşme hakkının getirildiğini belirtti. Bakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunları özetleyecek olursak, enflasyon farkı dahil olmak üzere bu dönemde kamu görevlilerimize kümülatif olarak yüzde 130 oranında artış sağladık. Bu kapsamda 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı, 2025 yılında 50 bin 503 liraya ulaşmış olup, böylece reel olarak yüzde 264 oranında artış sağlamış olduk. Mevcut durumda yılda dört defa ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin aylık olarak ödenmesini sağladık. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile avukat, müdür ve müdür yardımcıları, şef gibi birçok kamu çalışanının maaşlarında iyileştirmeler yaptık. 2023 yılında 1400 lira olan öğretim yılına hazırlık ödeneğini katsayıya çevirerek bugünkü verilere göre 5 bin 265 liraya yükselttik. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneğini iki kat arttırdık. Fazla çalışma ücretlerinde önemli artışlar gerçekleştirdik."Toplu sözleşme sürecini birlikte yöneteceğizGörüşmelerin kamu çalışanları ve emekliler için hayırlı olmasını temenni eden Işıkhan, sürecin karşılıklı iş birliği ve diyalogla ilerleyeceğini vurguladı. Sendikalardan gelen talep ve ihtiyaçların titizlikle tasnif edileceğini belirten Bakan Işıkhan, "Süreci birlikte yürüterek memurlarımızın ve emeklilerimizin sosyal haklarına yeni kazanımlar sağlamaya hep birlikte çalışacağız." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/memur-ve-emeklileri-ilgilendiriyor-memur-sen-zam-teklifini-acikladi-1098120891.html

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat işıkhan, vedat işıkhan, memur zammı, 2025 emekli ve memur zammı