Memur ve emeklileri ilgilendiriyor: Memur-Sen zam teklifini açıkladı

Memur-Sen zam teklifini açıkladı.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geçmiş 2 yıllık süreçte yaşananların, gelecek 2 yılda da yaşanmaması için masadan beklentilerin arttığı bir zamanda olduklarını belirterek, "Bildiğiniz üzere 7. Dönem Toplu Sözleşme'de, genele yönelik kısımda uzlaşma sağlayamadık, mutabakatsızlıkla sonuçlandı. Tüm ısrarlarımıza rağmen kamu işvereni teklifini yükseltmedi." diye konuştu.'Enflasyona yenilmiş durumda'Yalçın, 2024'te kamu işvereninin teklifini kabul etmediklerini anımsatarak, "Haklı çıktık. Enflasyon 2024'te yüzde 45 çıktı. Yani enflasyon hedefinin altında teklifle gelinmişti. 2025'te enflasyon beklentisi yüzde 15 olarak kayıtlara geçti. Bize o zaman yüzde 6 + yüzde 5 önerildi ve üzerine çıkılmadı. Geldiğimiz noktada yüzde 15 beklenirken şimdi yıl sonunda yüzde 30 olması bekleniyor. Her iki 2 yılda da maaş ve ücret artışları hem tahmin edilen hem de gerçekleşen enflasyona yenilmiş durumda." ifadelerini kullandı.Kamu işveren heyetinin, enflasyona dair hedefini, beklentisini ve tahminini piyasa gerçeklerine göre belirlemesi gerektiğini kaydeden Yalçın, "Nasıl ki devlet alacaklarına yeniden değerleme oranıyla yüksek artış belirliyorsa vereceği zamda da aynı artışı benimsemeli." dedi.'3600 ek gösterge, halen beklemede'Yalçın, 8.Dönem Toplu Sözleşme sürecine 6 aydır hazırladıklarının altını çizerek, "Geçen toplu sözleşmede tutanak altına aldığımız fakat yerine getirilmeyen maddelerimiz var. Harcırah, yiyecek yardımı ve 1'inci dereceye 3600 ek gösterge, toplu sözleşme kararımıza rağmen halen beklemede. Çağrımız, kararın yerine getirilmesi, yıl sonuna kadar bu konuların bir an önce yasallaşmasıdır." ifadelerini kullandı.2025'in Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Yalçın, "Bu vesileyle mevcut durumda göstergeye bağlı olarak 2 bin 660 olan sembolik eş yardımını kayda değer bir rakama taşınarak 11 bin 700 liraya çıkarılmasını, 0-6 yaş için ödenen 585 liralık çocuk yardımının, 3 ve üzeri çocuğu olanlara her çocuk için aylık 8 bin 775 lira olarak ödenmesini, ücretli doğum izninin 16 haftadan 60 haftaya çıkarılmasını, sözleşmeli personele yer değişikliği hakkının verilmesini, memurlarımıza Ramazan ve Kurban bayramlarında 23 bin 400 ikramiye verilmesini, gelir vergisi oranının yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz." diye konuştu.'2026 için kümülatif yüzde 88 oranında zam teklif ettik'Ali Yalçın, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam tekliflerini, il temsilcileriyle ve başkanlar kurulu ile şekillendirdiklerini belirterek, tekliflerini şu şekilde açıkladı:

