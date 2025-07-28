https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/abd-avrupadaki-askerlerinin-ucte-birini-geri-cekebilir-1098198331.html

ABD, Avrupa'daki askerlerinin üçte birini geri çekebilir

ABD, Avrupa'daki askerlerinin üçte birini geri çekebilir

Sputnik Türkiye

ABD’nin Avrupa'da konuşlandırılan askeri personelinin üçte birini geri çekebileceği bildirildi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T17:46+0300

2025-07-28T17:46+0300

2025-07-28T17:46+0300

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Politico Europe’nin kendi kaynağına dayandırdığı haberine göre ABD, Avrupa'da konuşlandırılmış askeri personelinin üçte birine kadarını geri çekme kararı alabilir.Makalede, "Bir NATO yetkilisi, Politico'ya Avrupa'daki ABD askerlerinin sayısında yüzde 30'a varabilecek bir azalma olabileceğini söyledi" ifadelerine yer verildi.Toplam sayısı 90 ila 100 bin kişi olarak değerlendirilen ABD'li askerlerin en büyük bölümünün (yaklaşık 35 bin kişi) Almanya'da konuşlandırıldığına dikkat çekilen haberde, “ABD'nin askeri desteği Almanya için uzun zamandır güvenliğin temel taşı olmuştur. Berlin, ABD güçlerine büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ediyor” vurgusu yapıldı.Euractiv portalı, Temmuz başlarında NATO’nun Avrupalı üyelerinin kıtadaki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması olasılığına karşı hazırlıklara başladığını bildirmişti. Habere göre Avrupalı NATO çevreleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, şu anda yaklaşık 80 bin olan Avrupa'daki asker sayısını azaltıp Asya ve Ortadoğu'ya yönlendireceğine inanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ukraynaya-nato-eliyle-silah-sevkiyati-trump-avrupalilarin-parasiyla-abd-ekonomisine-yardim-edecek-1097899323.html

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abd, avrupa, asker, asker çekme, politico, nato, almanya, donald trump, berlin