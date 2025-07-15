Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ukraynaya-nato-eliyle-silah-sevkiyati-trump-avrupalilarin-parasiyla-abd-ekonomisine-yardim-edecek-1097899323.html
Ukrayna'ya NATO eliyle silah sevkiyatı: 'Trump, Avrupalıların parasıyla ABD ekonomisine yardım edecek'
Ukrayna'ya NATO eliyle silah sevkiyatı: 'Trump, Avrupalıların parasıyla ABD ekonomisine yardım edecek'
Sputnik Türkiye
NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Kiev'e askeri yardım kararını Trump'ın ABD ekonomisini destekleme arzusuyla açıkladı. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T12:49+0300
2025-07-15T12:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
matthew whitaker
sergey lavrov
rusya
abd
ukrayna
nato
kremlin
silah sevkiyatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097309595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3f08359f499a0ee4151bbcbb5388ee2.jpg
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalıların parasıyla Ukrayna için silah üreterek Amerikan ekonomisine yardımcı olma 'fırsatı' gördüğünü belirtti.Fox News'e demeç veren Whitaker, "Başkan Trump'ın anlaşma yapma ustası olduğu aşikar. Bence Trump, burada sadece silah sistemleri üreterek Amerika'nın kalbinde istihdam yaratma fırsatı görmedi. Ohio eyaletinin Lima kentindeki gibi tank imal edilen üretim tesislerinin bazılarını gördüm. Bence burada ABD ekonomisine yardımcı olmak için gerçek bir fırsat var" dedi.Whitaker, Trump'ın planı sonucunda ABD'nin Ukrayna'ya yardım ederken Avrupa'nın ise bunun bedelini ödeyeceğini kaydetti.ABD'li diplomat, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de bu anlaşmanın çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, Rutte ile her gün çalışmaktan keyif aldığını vurguladı.ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Rutte'yle toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin durdurulmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde, 50 gün içinde Rusya’ya 'çok sert gümrük vergileri' uygulanacağını söylemişti.ABD Başkanı, Moskova ile Washington'un Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaması durumunda ABD'nin, Rusya ve ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ithalat vergisi uygulayacağını belirtmişti.Rusya, Batı'yı silah sevkiyatı konusunda defaatle uyardıRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/donbassta-rus-ordusuna-yardim-eden-bir-abd-vatandasi-daha-rusya-pasaportu-aldi-1097894930.html
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097309595_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_f9bde3c6a0ac69ddaa548269d484e938.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, matthew whitaker, sergey lavrov, rusya, abd, ukrayna, nato, kremlin, silah sevkiyatı
abd, matthew whitaker, sergey lavrov, rusya, abd, ukrayna, nato, kremlin, silah sevkiyatı

Ukrayna'ya NATO eliyle silah sevkiyatı: 'Trump, Avrupalıların parasıyla ABD ekonomisine yardım edecek'

12:49 15.07.2025
© AA / Utku UçrakDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AA / Utku Uçrak
Abone ol
NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Kiev'e askeri yardım kararını Trump'ın ABD ekonomisini destekleme arzusuyla açıkladı.
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalıların parasıyla Ukrayna için silah üreterek Amerikan ekonomisine yardımcı olma 'fırsatı' gördüğünü belirtti.

Fox News'e demeç veren Whitaker, "Başkan Trump'ın anlaşma yapma ustası olduğu aşikar. Bence Trump, burada sadece silah sistemleri üreterek Amerika'nın kalbinde istihdam yaratma fırsatı görmedi. Ohio eyaletinin Lima kentindeki gibi tank imal edilen üretim tesislerinin bazılarını gördüm. Bence burada ABD ekonomisine yardımcı olmak için gerçek bir fırsat var" dedi.

Whitaker, Trump'ın planı sonucunda ABD'nin Ukrayna'ya yardım ederken Avrupa'nın ise bunun bedelini ödeyeceğini kaydetti.

ABD'li diplomat, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de bu anlaşmanın çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, Rutte ile her gün çalışmaktan keyif aldığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Rutte'yle toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin durdurulmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde, 50 gün içinde Rusya’ya 'çok sert gümrük vergileri' uygulanacağını söylemişti.

ABD Başkanı, Moskova ile Washington'un Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaması durumunda ABD'nin, Rusya ve ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ithalat vergisi uygulayacağını belirtmişti.

Rusya, Batı'yı silah sevkiyatı konusunda defaatle uyardı

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.

Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD'li Daniel Martindale - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
DÜNYA
Donbass'ta Rus ordusuna yardım eden bir ABD vatandaşı daha Rusya pasaportu aldı
11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала