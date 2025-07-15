Ukrayna'ya NATO eliyle silah sevkiyatı: 'Trump, Avrupalıların parasıyla ABD ekonomisine yardım edecek'
© AA / Utku UçrakDonald Trump
© AA / Utku Uçrak
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NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Kiev'e askeri yardım kararını Trump'ın ABD ekonomisini destekleme arzusuyla açıkladı.
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalıların parasıyla Ukrayna için silah üreterek Amerikan ekonomisine yardımcı olma 'fırsatı' gördüğünü belirtti.
Fox News'e demeç veren Whitaker, "Başkan Trump'ın anlaşma yapma ustası olduğu aşikar. Bence Trump, burada sadece silah sistemleri üreterek Amerika'nın kalbinde istihdam yaratma fırsatı görmedi. Ohio eyaletinin Lima kentindeki gibi tank imal edilen üretim tesislerinin bazılarını gördüm. Bence burada ABD ekonomisine yardımcı olmak için gerçek bir fırsat var" dedi.
Whitaker, Trump'ın planı sonucunda ABD'nin Ukrayna'ya yardım ederken Avrupa'nın ise bunun bedelini ödeyeceğini kaydetti.
ABD'li diplomat, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de bu anlaşmanın çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, Rutte ile her gün çalışmaktan keyif aldığını vurguladı.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Rutte'yle toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin durdurulmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde, 50 gün içinde Rusya’ya 'çok sert gümrük vergileri' uygulanacağını söylemişti.
ABD Başkanı, Moskova ile Washington'un Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaması durumunda ABD'nin, Rusya ve ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ithalat vergisi uygulayacağını belirtmişti.
Fox News'e demeç veren Whitaker, "Başkan Trump'ın anlaşma yapma ustası olduğu aşikar. Bence Trump, burada sadece silah sistemleri üreterek Amerika'nın kalbinde istihdam yaratma fırsatı görmedi. Ohio eyaletinin Lima kentindeki gibi tank imal edilen üretim tesislerinin bazılarını gördüm. Bence burada ABD ekonomisine yardımcı olmak için gerçek bir fırsat var" dedi.
Whitaker, Trump'ın planı sonucunda ABD'nin Ukrayna'ya yardım ederken Avrupa'nın ise bunun bedelini ödeyeceğini kaydetti.
ABD'li diplomat, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de bu anlaşmanın çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, Rutte ile her gün çalışmaktan keyif aldığını vurguladı.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Rutte'yle toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin durdurulmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde, 50 gün içinde Rusya’ya 'çok sert gümrük vergileri' uygulanacağını söylemişti.
ABD Başkanı, Moskova ile Washington'un Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaması durumunda ABD'nin, Rusya ve ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ithalat vergisi uygulayacağını belirtmişti.
Rusya, Batı'yı silah sevkiyatı konusunda defaatle uyardı
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.
Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.
Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.