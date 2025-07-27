https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/turkiye-yangin-risk-haritasi-kirmizi-ve-mora-dondu-hangi-sehirler-yangin-bakimindan-daha-riskli-1098167912.html

Türkiye yangın risk haritası kırmızı ve mora döndü: Hangi şehirler yangın bakımından daha riskli?

Türkiye yangın risk haritası kırmızı ve mora döndü: Hangi şehirler yangın bakımından daha riskli?

Sputnik Türkiye

Türkiye yangınlarla boğuşurken, sıcaklıklar da rekor seviyelerde geziyor. Türkiye afet haritası sitesi yangın riski olan illeri güncelledi. Peki hangi iller... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T11:45+0300

2025-07-27T11:45+0300

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afet

afet bölgesi

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2025 Türkiye yangın riski haritası yayımlandı: En riskli ve en güvenli iller belli oldu.Türkiye genelinde orman yangını riski her geçen gün artarken, 2025 Türkiye yangın riski haritası güncellendi.Afetharitası.org tarafından hazırlanan ve günlük olarak güncellenen bu harita, vatandaşları olası yangınlara karşı uyarıyor.🔥 Aşırı riskli iller:Haritaya göre Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır aşırı yangın riski taşıyor.Bu iller mor renkle gösterilerek en kritik bölgeler arasında yer aldı.🔴 Çok yüksek riskli iller:İzmir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt gibi iller de koyu kırmızıyla işaretlendi. Bu şehirlerde yangın riski oldukça yüksek.🟠 Orta ve yüksek riskli iller arasında ise İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler de bulunuyor.🟢 En güvenli iller:Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Rize gibi Karadeniz şehirleri, çok düşük riskli iller kategorisinde ve yeşil renkle gösteriliyor.📍 Harita; rüzgar, sıcaklık, nem gibi meteorolojik veriler ışığında günlük olarak güncelleniyor. Bu nedenle yangın riski haritası, yalnızca bir değerlendirme değil, vatandaşlara hazırlıklı olun çağrısı anlamına da geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bursada-yangina-mudahale-eden-itfaiye-eri-kalp-krizi-sonucu-hayatini-kaybetti-1098168006.html

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