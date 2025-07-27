https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/turkiye-yangin-risk-haritasi-kirmizi-ve-mora-dondu-hangi-sehirler-yangin-bakimindan-daha-riskli-1098167912.html
Türkiye yangın risk haritası kırmızı ve mora döndü: Hangi şehirler yangın bakımından daha riskli?
Türkiye yangın risk haritası kırmızı ve mora döndü: Hangi şehirler yangın bakımından daha riskli?
Sputnik Türkiye
Türkiye yangınlarla boğuşurken, sıcaklıklar da rekor seviyelerde geziyor. Türkiye afet haritası sitesi yangın riski olan illeri güncelledi. Peki hangi iller... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T11:45+0300
2025-07-27T11:45+0300
2025-07-27T11:45+0300
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yangın
afet
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2025 Türkiye yangın riski haritası yayımlandı: En riskli ve en güvenli iller belli oldu.Türkiye genelinde orman yangını riski her geçen gün artarken, 2025 Türkiye yangın riski haritası güncellendi.Afetharitası.org tarafından hazırlanan ve günlük olarak güncellenen bu harita, vatandaşları olası yangınlara karşı uyarıyor.🔥 Aşırı riskli iller:Haritaya göre Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır aşırı yangın riski taşıyor.Bu iller mor renkle gösterilerek en kritik bölgeler arasında yer aldı.🔴 Çok yüksek riskli iller:İzmir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt gibi iller de koyu kırmızıyla işaretlendi. Bu şehirlerde yangın riski oldukça yüksek.🟠 Orta ve yüksek riskli iller arasında ise İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler de bulunuyor.🟢 En güvenli iller:Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Rize gibi Karadeniz şehirleri, çok düşük riskli iller kategorisinde ve yeşil renkle gösteriliyor.📍 Harita; rüzgar, sıcaklık, nem gibi meteorolojik veriler ışığında günlük olarak güncelleniyor. Bu nedenle yangın riski haritası, yalnızca bir değerlendirme değil, vatandaşlara hazırlıklı olun çağrısı anlamına da geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bursada-yangina-mudahale-eden-itfaiye-eri-kalp-krizi-sonucu-hayatini-kaybetti-1098168006.html
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türkiye yangın riski haritası 2025, yangın riski olan iller, aşırı riskli iller, çok yüksek yangın riski, orman yangını riski, şanlıurfa yangın riski, izmir yangın tehlikesi, afetharitası.org yangın haritası, rize yangın riski, karadeniz yangın riski, yangına karşı uyarı, illere göre yangın riski, türkiye yangın haritası güncel, 2025 yangın tahmini, türkiye orman yangın önlemleri, istanbul yangın riski, ankara yangın riski, günlük yangın haritası
türkiye yangın riski haritası 2025, yangın riski olan iller, aşırı riskli iller, çok yüksek yangın riski, orman yangını riski, şanlıurfa yangın riski, izmir yangın tehlikesi, afetharitası.org yangın haritası, rize yangın riski, karadeniz yangın riski, yangına karşı uyarı, illere göre yangın riski, türkiye yangın haritası güncel, 2025 yangın tahmini, türkiye orman yangın önlemleri, istanbul yangın riski, ankara yangın riski, günlük yangın haritası
Türkiye yangın risk haritası kırmızı ve mora döndü: Hangi şehirler yangın bakımından daha riskli?
Türkiye yangınlarla boğuşurken, sıcaklıklar da rekor seviyelerde geziyor. Türkiye afet haritası sitesi yangın riski olan illeri güncelledi. Peki hangi iller yangın açısından daha riskli, hangileri daha az riskli?
2025 Türkiye yangın riski haritası yayımlandı: En riskli ve en güvenli iller belli oldu.
Türkiye genelinde orman yangını riski her geçen gün artarken, 2025 Türkiye yangın riski haritası güncellendi.
Afetharitası.org
tarafından hazırlanan ve günlük olarak güncellenen bu harita, vatandaşları olası yangınlara karşı uyarıyor.
Haritaya göre Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır aşırı yangın riski taşıyor.
Bu iller mor renkle gösterilerek en kritik bölgeler arasında yer aldı.
🔴 Çok yüksek riskli iller:
İzmir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt gibi iller de koyu kırmızıyla işaretlendi. Bu şehirlerde yangın riski oldukça yüksek.
🟠 Orta ve yüksek riskli iller arasında ise İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler de bulunuyor.
Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Rize gibi Karadeniz şehirleri, çok düşük riskli iller kategorisinde ve yeşil renkle gösteriliyor.
📍 Harita; rüzgar, sıcaklık, nem gibi meteorolojik veriler ışığında günlük olarak güncelleniyor. Bu nedenle yangın riski haritası, yalnızca bir değerlendirme değil, vatandaşlara hazırlıklı olun çağrısı anlamına da geliyor.