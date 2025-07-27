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Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye eri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye eri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale eden itfaiye eri Ramazan Şaşkın, görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 27.07.2025, Sputnik Türkiye
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Bursa'daki yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Ayağı kırık halde müdahale etmek istediUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orhaneli'de ayağı kırılan bir itfaiye personelinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.Uraloğlu şöyle konuştu:Yaşamını yitiren itfaiye eri 38 yaşındaki Ramazan Şaşkın'ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bursa-karabuk-usak-ve-kahramanmaras-gece-boyu-yandi-yanginlarda-son-durum-ne-1098166088.html
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bursa, orhaneli, i̇tfaiye

Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye eri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

11:08 27.07.2025
© Bursa itfaiyesiBursa'daki orman yangını ve itfaiye
Bursa'daki orman yangını ve itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© Bursa itfaiyesi
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Ayrıntılar geliyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale eden itfaiye eri Ramazan Şaşkın, görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bursa'daki yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ayağı kırık halde müdahale etmek istedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orhaneli'de ayağı kırılan bir itfaiye personelinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Uraloğlu şöyle konuştu:
"Ayağını kıran bir personelimiz, hani serde yangına müdahale etmek var ya; arkadaşlarına ısrarla 'Ben de sizinle geleyim.' demiş, anladığımız kadarıyla ayağı alçılı. Yangın mahalline yaklaştıklarında kalp krizi geçiriyor, yangından mütevellit bir etkilenme değil. Hastaneye kaldırılıyor ama maalesef kaybediyoruz. Allah rahmet eylesin, hassas bir kardeşimiz sağ olsun o haliyle görmek istemiş, psikolojik destek vermek istemiş. Ailesine ve tüm teşkilatımıza sabır diliyoruz."
Yaşamını yitiren itfaiye eri 38 yaşındaki Ramazan Şaşkın'ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.
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