Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye eri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

"Ayağını kıran bir personelimiz, hani serde yangına müdahale etmek var ya; arkadaşlarına ısrarla 'Ben de sizinle geleyim.' demiş, anladığımız kadarıyla ayağı alçılı. Yangın mahalline yaklaştıklarında kalp krizi geçiriyor, yangından mütevellit bir etkilenme değil. Hastaneye kaldırılıyor ama maalesef kaybediyoruz. Allah rahmet eylesin, hassas bir kardeşimiz sağ olsun o haliyle görmek istemiş, psikolojik destek vermek istemiş. Ailesine ve tüm teşkilatımıza sabır diliyoruz."