https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/trump-anlasma-yapmak-istemediler-hamas-artik-avlanacak-1098145421.html
Trump: Anlaşma yapmak istemediler, Hamas artık avlanacak
Trump: Anlaşma yapmak istemediler, Hamas artık avlanacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir anlaşma... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T16:44+0300
2025-07-25T16:44+0300
2025-07-25T16:52+0300
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gazze
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doha
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün gece Doha'da bulunan ABD heyetini geri çağırdıklarına dair yaptığı açıklamasının ardından Trump'tan açıklama geldi. Hamas'ın bir anlaşma yapmak istemedğini söyleyen Trump, grup liderlerinin şimdi 'avlanacağına' inandığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'in Gazze'deki esir takaslarının tamamlanması ve bölgedeki 'Hamas egemenliğine' son verilmesi için 'alternatif' seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı. Öte yandan Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik olumsuz açıklamalarından şaşkınlık duyduklarını belirtti.
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donald trump, steve witkoff, gazze, abd, doha, hamas
Trump: Anlaşma yapmak istemediler, Hamas artık avlanacak
16:44 25.07.2025 (güncellendi: 16:52 25.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir anlaşma yapmak istemediğini söyledi. Trump, "Anlaşma yapmak istemediler, Hamas artık avlanacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün gece Doha'da bulunan ABD heyetini geri çağırdıklarına dair yaptığı açıklamasının ardından Trump'tan açıklama geldi.
Hamas'ın bir anlaşma yapmak istemedğini söyleyen Trump, grup liderlerinin şimdi 'avlanacağına' inandığını söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'in Gazze'deki esir takaslarının tamamlanması ve bölgedeki 'Hamas egemenliğine' son verilmesi için 'alternatif' seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı.
Öte yandan Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik olumsuz açıklamalarından şaşkınlık duyduklarını belirtti.