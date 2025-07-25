https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/trump-anlasma-yapmak-istemediler-hamas-artik-avlanacak-1098145421.html

Trump: Anlaşma yapmak istemediler, Hamas artık avlanacak

Trump: Anlaşma yapmak istemediler, Hamas artık avlanacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir anlaşma... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T16:44+0300

2025-07-25T16:44+0300

2025-07-25T16:52+0300

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gazze

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doha

hamas

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün gece Doha'da bulunan ABD heyetini geri çağırdıklarına dair yaptığı açıklamasının ardından Trump'tan açıklama geldi. Hamas'ın bir anlaşma yapmak istemedğini söyleyen Trump, grup liderlerinin şimdi 'avlanacağına' inandığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'in Gazze'deki esir takaslarının tamamlanması ve bölgedeki 'Hamas egemenliğine' son verilmesi için 'alternatif' seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı. Öte yandan Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik olumsuz açıklamalarından şaşkınlık duyduklarını belirtti.

gazze

abd

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