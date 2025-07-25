Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/trump-anlasma-yapmak-istemediler-hamas-artik-avlanacak-1098145421.html
Trump: Anlaşma yapmak istemediler, Hamas artık avlanacak
Trump: Anlaşma yapmak istemediler, Hamas artık avlanacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir anlaşma... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T16:44+0300
2025-07-25T16:52+0300
dünya
donald trump
steve witkoff
gazze
abd
doha
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1098145421.jpg?1753451567
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün gece Doha'da bulunan ABD heyetini geri çağırdıklarına dair yaptığı açıklamasının ardından Trump'tan açıklama geldi. Hamas'ın bir anlaşma yapmak istemedğini söyleyen Trump, grup liderlerinin şimdi 'avlanacağına' inandığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'in Gazze'deki esir takaslarının tamamlanması ve bölgedeki 'Hamas egemenliğine' son verilmesi için 'alternatif' seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı. Öte yandan Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik olumsuz açıklamalarından şaşkınlık duyduklarını belirtti.
gazze
abd
doha
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, steve witkoff, gazze, abd, doha, hamas
donald trump, steve witkoff, gazze, abd, doha, hamas

Trump: Anlaşma yapmak istemediler, Hamas artık avlanacak

16:44 25.07.2025 (güncellendi: 16:52 25.07.2025)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir anlaşma yapmak istemediğini söyledi. Trump, "Anlaşma yapmak istemediler, Hamas artık avlanacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün gece Doha'da bulunan ABD heyetini geri çağırdıklarına dair yaptığı açıklamasının ardından Trump'tan açıklama geldi.
Hamas'ın bir anlaşma yapmak istemedğini söyleyen Trump, grup liderlerinin şimdi 'avlanacağına' inandığını söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail'in Gazze'deki esir takaslarının tamamlanması ve bölgedeki 'Hamas egemenliğine' son verilmesi için 'alternatif' seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı.
Öte yandan Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik olumsuz açıklamalarından şaşkınlık duyduklarını belirtti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала