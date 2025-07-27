https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/sicakliklar-rekor-duzeyde-14-ilde-termometreler-40-derecenin-uzerinde-1098170860.html
Sıcaklıklar rekor düzeyde: 14 ilde termometreler 40 derecenin üzerinde
Sıcaklıklar rekor düzeyde: 14 ilde termometreler 40 derecenin üzerinde
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye genelinde günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T14:45+0300
2025-07-27T14:45+0300
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Türkiye 2025 yılında sıcaklık rekoru kırıyor.Mevsim normalleri geride kaldı: 6-12 derece üzerindeMeteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.Türkiye'nin, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu bugünlerde, saat 09.00 ile 13.00 arasında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.En yüksek sıcaklık Kahramanmaraş'ta 44,4 derece olarak kayıtlara geçti.Buna göre, ülke genelinde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/havalar-neden-asiri-sicak-tropikal-gece-sayisi-artti-vucutlarda-isi-stresi-goruluyor-1098168737.html
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Sıcaklıklar rekor düzeyde: 14 ilde termometreler 40 derecenin üzerinde
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye genelinde günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.
Türkiye 2025 yılında sıcaklık rekoru kırıyor.
Mevsim normalleri geride kaldı: 6-12 derece üzerinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.
Türkiye'nin, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu bugünlerde, saat 09.00 ile 13.00 arasında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.
En yüksek sıcaklık Kahramanmaraş'ta 44,4 derece olarak kayıtlara geçti.
Buna göre, ülke genelinde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar şöyle:
Hava sıcaklıkları 40 üzerinde
İL
SICAKLIK (C°)
Denizli
40
Diyarbakır
44,1
Gaziantep
41,6
Kahramanmaraş
44,4
Kilis
41
Mardin
41,3
Muğla
40
Siirt
42,8
Şanlıurfa
42,2
Tunceli
40,6
Batman
43,9
Aydın
40,1
Adıyaman
43,5
Bartın
40,1