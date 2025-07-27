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Sıcaklıklar rekor düzeyde: 14 ilde termometreler 40 derecenin üzerinde
Sıcaklıklar rekor düzeyde: 14 ilde termometreler 40 derecenin üzerinde
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye genelinde günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. 27.07.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye 2025 yılında sıcaklık rekoru kırıyor.Mevsim normalleri geride kaldı: 6-12 derece üzerindeMeteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.Türkiye'nin, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu bugünlerde, saat 09.00 ile 13.00 arasında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.En yüksek sıcaklık Kahramanmaraş'ta 44,4 derece olarak kayıtlara geçti.Buna göre, ülke genelinde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar şöyle:
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türkiye sıcaklık rekoru, 2025 sıcaklık haritası, 40 dereceyi aşan iller, kahramanmaraş sıcaklık, meteoroloji sıcaklık uyarısı, temmuz sıcak hava dalgası, aşırı sıcak iller, sıcaklık 44 derece, 2025 hava durumu, şanlıurfa sıcaklık, diyarbakır kaç derece, bartın sıcaklık rekoru, adıyaman sıcaklık, muğla hava durumu, siirt sıcaklık, aşırı sıcaklık uyarısı, meteoroloji 40 derece üzeri, sıcak hava etkisi, sıcaklık rekorları türkiye, 14 ilde 40 derece üstü
türkiye sıcaklık rekoru, 2025 sıcaklık haritası, 40 dereceyi aşan iller, kahramanmaraş sıcaklık, meteoroloji sıcaklık uyarısı, temmuz sıcak hava dalgası, aşırı sıcak iller, sıcaklık 44 derece, 2025 hava durumu, şanlıurfa sıcaklık, diyarbakır kaç derece, bartın sıcaklık rekoru, adıyaman sıcaklık, muğla hava durumu, siirt sıcaklık, aşırı sıcaklık uyarısı, meteoroloji 40 derece üzeri, sıcak hava etkisi, sıcaklık rekorları türkiye, 14 ilde 40 derece üstü

Sıcaklıklar rekor düzeyde: 14 ilde termometreler 40 derecenin üzerinde

14:45 27.07.2025
© Ömer Üreraşırı sıcak
aşırı sıcak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© Ömer Ürer
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye genelinde günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.
Türkiye 2025 yılında sıcaklık rekoru kırıyor.

Mevsim normalleri geride kaldı: 6-12 derece üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.
Türkiye'nin, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu bugünlerde, saat 09.00 ile 13.00 arasında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.
En yüksek sıcaklık Kahramanmaraş'ta 44,4 derece olarak kayıtlara geçti.
Buna göre, ülke genelinde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar şöyle:
Hava sıcaklıkları 40 üzerinde

İL

SICAKLIK (C°)

Denizli

40

Diyarbakır

44,1

Gaziantep

41,6

Kahramanmaraş

44,4

Kilis

41

Mardin

41,3

Muğla

40

Siirt

42,8

Şanlıurfa

42,2

Tunceli

40,6

Batman

43,9

Aydın

40,1

Adıyaman

43,5

Bartın

40,1

Türkiye aşırı sıcak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
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