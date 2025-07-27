https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/sicakliklar-rekor-duzeyde-14-ilde-termometreler-40-derecenin-uzerinde-1098170860.html

Sıcaklıklar rekor düzeyde: 14 ilde termometreler 40 derecenin üzerinde

Sıcaklıklar rekor düzeyde: 14 ilde termometreler 40 derecenin üzerinde

Sputnik Türkiye

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye genelinde günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T14:45+0300

2025-07-27T14:45+0300

2025-07-27T14:45+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

ankara hava durumu

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098171279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b326cadb9fb53429846ceb5890d83f34.jpg

Türkiye 2025 yılında sıcaklık rekoru kırıyor.Mevsim normalleri geride kaldı: 6-12 derece üzerindeMeteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.Türkiye'nin, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu bugünlerde, saat 09.00 ile 13.00 arasında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.En yüksek sıcaklık Kahramanmaraş'ta 44,4 derece olarak kayıtlara geçti.Buna göre, ülke genelinde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/havalar-neden-asiri-sicak-tropikal-gece-sayisi-artti-vucutlarda-isi-stresi-goruluyor-1098168737.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye sıcaklık rekoru, 2025 sıcaklık haritası, 40 dereceyi aşan iller, kahramanmaraş sıcaklık, meteoroloji sıcaklık uyarısı, temmuz sıcak hava dalgası, aşırı sıcak iller, sıcaklık 44 derece, 2025 hava durumu, şanlıurfa sıcaklık, diyarbakır kaç derece, bartın sıcaklık rekoru, adıyaman sıcaklık, muğla hava durumu, siirt sıcaklık, aşırı sıcaklık uyarısı, meteoroloji 40 derece üzeri, sıcak hava etkisi, sıcaklık rekorları türkiye, 14 ilde 40 derece üstü