https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/putin-st-petersburgdaki-amirallik-binasindan-rus-denizcilerin-donanma-gununu-kutladi-1098170705.html
Putin, St. Petersburg’daki Amirallik Binası'ndan Rus denizcilerin Donanma Günü'nü kutladı
Putin, St. Petersburg’daki Amirallik Binası'ndan Rus denizcilerin Donanma Günü'nü kutladı
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, St. Petersburg'daki Amirallik Binası'nı ziyaret ederek Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı. 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T14:36+0300
2025-07-27T14:36+0300
2025-07-27T14:36+0300
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st. petersburg
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denizciler
kutlama
deniz kuvvetleri
özel askeri harekat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'daki Amirallik Binası'nı ziyaret ederek Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı. Donanmanın gerçekleştirdiği tatbikata değinen Putin, manevraların filonun savaşa hazırlık durumunun denetimi amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.Rus lider, mevcut tatbikatın temel amacının, birliklerin denizden gelebilecek bir saldırıyı püskürtmeye yönelik eylemlerini kapsamlı bir şekilde tatbik etmek ve özel askeri operasyonun deneyimi de dahil olmak üzere, standart dışı bir dizi operasyonel ve taktik görevi yerine getirmek olduğunu ifade etti.Rus Donanması'nın Pasifik ve Arktik okyanusları ile Baltık ve Hazar denizlerinde Temmuz Fırtınası tatbikatının katılımcılarına da hitap eden Putin, Rus gemilerinin mürettebatının, ayrıca kıyı ve hava birliklerinin muharebe eğitim seviyesinin artmaya devam edeceğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, "Temel görevimiz Rusya'nın güvenliğini garantili bir şekilde sağlamak, Vatanın egemenliğini ve ulusal çıkarlarını güvenilir bir şekilde korumaktır. Bu konuda Deniz Kuvvetleri'ne muazzam bir rol düşmektedir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/putin-rusyanin-kuzeyindeki-arhangelskte-denizalti-kuvvetlerini-gelistirme-stratejisi-ele-alinacak-1098120137.html
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rusya, donanma günü, vladimir putin, st. petersburg, rus denizciler, denizciler, kutlama, deniz kuvvetleri, özel askeri harekat
rusya, donanma günü, vladimir putin, st. petersburg, rus denizciler, denizciler, kutlama, deniz kuvvetleri, özel askeri harekat
Putin, St. Petersburg’daki Amirallik Binası'ndan Rus denizcilerin Donanma Günü'nü kutladı
Rus lider Putin, St. Petersburg'daki Amirallik Binası'nı ziyaret ederek Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'daki Amirallik Binası'nı ziyaret ederek Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı. Donanmanın gerçekleştirdiği tatbikata değinen Putin, manevraların filonun savaşa hazırlık durumunun denetimi amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Rus lider, mevcut tatbikatın temel amacının, birliklerin denizden gelebilecek bir saldırıyı püskürtmeye yönelik eylemlerini kapsamlı bir şekilde tatbik etmek ve özel askeri operasyonun deneyimi de dahil olmak üzere, standart dışı bir dizi operasyonel ve taktik görevi yerine getirmek olduğunu ifade etti.
Rus Donanması'nın Pasifik ve Arktik okyanusları ile Baltık ve Hazar denizlerinde Temmuz Fırtınası tatbikatının katılımcılarına da hitap eden Putin, Rus gemilerinin mürettebatının, ayrıca kıyı ve hava birliklerinin muharebe eğitim seviyesinin artmaya devam edeceğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı, "Temel görevimiz Rusya'nın güvenliğini garantili bir şekilde sağlamak, Vatanın egemenliğini ve ulusal çıkarlarını güvenilir bir şekilde korumaktır. Bu konuda Deniz Kuvvetleri'ne muazzam bir rol düşmektedir" ifadelerini kullandı.