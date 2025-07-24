https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/putin-rusyanin-kuzeyindeki-arhangelskte-denizalti-kuvvetlerini-gelistirme-stratejisi-ele-alinacak-1098120137.html
Putin Rusya'nın kuzeyindeki Arhangelsk'te: Denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisi ele alınacak
Putin Rusya'nın kuzeyindeki Arhangelsk'te: Denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisi ele alınacak
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya'da donanmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar Rus lider Putin önderliğinde sürüyor. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T15:51+0300
2025-07-24T15:51+0300
2025-07-24T15:51+0300
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rusya donanması
vladimir putin
denizaltı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Donanması'nın denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisinin istişare edileceği toplantıya katılmak üzere bugün Arhangelsk Bölgesi'ne gitti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ziyareti hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün, Rus Donanması'nın denizaltı bileşeninin geliştirilmesine yönelik stratejinin masaya yatırılacağı bir gün olacak. Bu konuda bir toplantı yapılacak ve başkanın konuşması kamuoyuna açık olacak" dedi.Peskov, Putin'in Arhangelsk'te 'Knyaz Pojarskiy' nükleer füze denizaltısının bayrak çekme törenine katılmasının ve Bölge Valisi Aleksandr Tsibulskiy ile ayrı bir görüşme yapmasının planlandığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kremlin-istanbuldaki-muzakerelerde-insani-konularin-ele-alinmasi-olumlu-1098109677.html
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arhangelsk, rusya donanması, vladimir putin, denizaltı, rus denizaltı
arhangelsk, rusya donanması, vladimir putin, denizaltı, rus denizaltı
Putin Rusya'nın kuzeyindeki Arhangelsk'te: Denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisi ele alınacak
Özel askeri harekata devam eden Rusya'da donanmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar Rus lider Putin önderliğinde sürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Donanması'nın denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisinin istişare edileceği toplantıya katılmak üzere bugün Arhangelsk Bölgesi'ne gitti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ziyareti hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün, Rus Donanması'nın denizaltı bileşeninin geliştirilmesine yönelik stratejinin masaya yatırılacağı bir gün olacak. Bu konuda bir toplantı yapılacak ve başkanın konuşması kamuoyuna açık olacak" dedi.
Peskov, Putin'in Arhangelsk'te 'Knyaz Pojarskiy' nükleer füze denizaltısının bayrak çekme törenine katılmasının ve Bölge Valisi Aleksandr Tsibulskiy ile ayrı bir görüşme yapmasının planlandığını kaydetti.