https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/putin-rusyanin-kuzeyindeki-arhangelskte-denizalti-kuvvetlerini-gelistirme-stratejisi-ele-alinacak-1098120137.html

Putin Rusya'nın kuzeyindeki Arhangelsk'te: Denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisi ele alınacak

Putin Rusya'nın kuzeyindeki Arhangelsk'te: Denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisi ele alınacak

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rusya'da donanmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar Rus lider Putin önderliğinde sürüyor. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T15:51+0300

2025-07-24T15:51+0300

2025-07-24T15:51+0300

dünya

arhangelsk

rusya donanması

vladimir putin

denizaltı

rus denizaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1c/1086279549_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_2a3ab99ad6145b6f7153c0f043039462.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Donanması'nın denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisinin istişare edileceği toplantıya katılmak üzere bugün Arhangelsk Bölgesi'ne gitti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ziyareti hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün, Rus Donanması'nın denizaltı bileşeninin geliştirilmesine yönelik stratejinin masaya yatırılacağı bir gün olacak. Bu konuda bir toplantı yapılacak ve başkanın konuşması kamuoyuna açık olacak" dedi.Peskov, Putin'in Arhangelsk'te 'Knyaz Pojarskiy' nükleer füze denizaltısının bayrak çekme törenine katılmasının ve Bölge Valisi Aleksandr Tsibulskiy ile ayrı bir görüşme yapmasının planlandığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kremlin-istanbuldaki-muzakerelerde-insani-konularin-ele-alinmasi-olumlu-1098109677.html

arhangelsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arhangelsk, rusya donanması, vladimir putin, denizaltı, rus denizaltı