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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/putin-rusyanin-kuzeyindeki-arhangelskte-denizalti-kuvvetlerini-gelistirme-stratejisi-ele-alinacak-1098120137.html
Putin Rusya'nın kuzeyindeki Arhangelsk'te: Denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisi ele alınacak
Putin Rusya'nın kuzeyindeki Arhangelsk'te: Denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisi ele alınacak
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya'da donanmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar Rus lider Putin önderliğinde sürüyor. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T15:51+0300
2025-07-24T15:51+0300
dünya
arhangelsk
rusya donanması
vladimir putin
denizaltı
rus denizaltı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Donanması'nın denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisinin istişare edileceği toplantıya katılmak üzere bugün Arhangelsk Bölgesi'ne gitti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ziyareti hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün, Rus Donanması'nın denizaltı bileşeninin geliştirilmesine yönelik stratejinin masaya yatırılacağı bir gün olacak. Bu konuda bir toplantı yapılacak ve başkanın konuşması kamuoyuna açık olacak" dedi.Peskov, Putin'in Arhangelsk'te 'Knyaz Pojarskiy' nükleer füze denizaltısının bayrak çekme törenine katılmasının ve Bölge Valisi Aleksandr Tsibulskiy ile ayrı bir görüşme yapmasının planlandığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kremlin-istanbuldaki-muzakerelerde-insani-konularin-ele-alinmasi-olumlu-1098109677.html
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arhangelsk, rusya donanması, vladimir putin, denizaltı, rus denizaltı
arhangelsk, rusya donanması, vladimir putin, denizaltı, rus denizaltı

Putin Rusya'nın kuzeyindeki Arhangelsk'te: Denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisi ele alınacak

15:51 24.07.2025
© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Donanma Günü'nde
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Donanma Günü'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев
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Özel askeri harekata devam eden Rusya'da donanmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar Rus lider Putin önderliğinde sürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Donanması'nın denizaltı kuvvetlerini geliştirme stratejisinin istişare edileceği toplantıya katılmak üzere bugün Arhangelsk Bölgesi'ne gitti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ziyareti hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün, Rus Donanması'nın denizaltı bileşeninin geliştirilmesine yönelik stratejinin masaya yatırılacağı bir gün olacak. Bu konuda bir toplantı yapılacak ve başkanın konuşması kamuoyuna açık olacak" dedi.

Peskov, Putin'in Arhangelsk'te 'Knyaz Pojarskiy' nükleer füze denizaltısının bayrak çekme törenine katılmasının ve Bölge Valisi Aleksandr Tsibulskiy ile ayrı bir görüşme yapmasının planlandığını kaydetti.
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