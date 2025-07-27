https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/putin-rus-denizcilerin-donanma-gununu-kutladi-1098165973.html

Putin, Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı

Putin, Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı. 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T00:29+0300

2025-07-27T00:29+0300

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dünya

vladimir putin

donanma günü

rusya

kutlama

deniz kuvvetleri

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Donanma Günü münasebetiyle yayınladığı kutlama mesajında Putin, Rusya'nın deniz kuvvetlerinin önlerine konulan tüm görevleri etkin bir şekilde yerine getirebilecek kapasitede olduğunu söyledi.Donanmanın 2050 yılına kadar geliştirilmesine yönelik yeni stratejinin Rusya'nın gücüne ve kabiliyetlerine güvendiğini gösterdiğini belirten Putin, yenilenen filonun en önemli özelliğinin her türlü stratejik değişikliğe hızla uyum sağlama kabiliyeti olacağını vurguladı.Rus lider, Rusya'nın nükleer üçlüsünün denizcilik bileşeninin güç kazandığını, nükleer denizaltı grubunun potansiyelini arttırdığını belirterek, denizcilerin özel askeri harekat operasyonları sırasında kahramanca savaşarak askeri görevin cesurca yerine getirilmesinin bir örneği olduğunu kaydetti.Putin, özel askeri harekat sırasında 50 binden fazla denizci ve Deniz Kuvvetleri subayına yüksek madalyalar takdim edildiğini, 35 askeri denizciye ise Rusya Kahramanı unvanı verildiğini belirtti.

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, donanma günü, rusya, kutlama, deniz kuvvetleri