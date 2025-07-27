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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/putin-rus-denizcilerin-donanma-gununu-kutladi-1098165973.html
Putin, Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı
Putin, Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı. 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T00:29+0300
2025-07-27T00:27+0300
dünya
vladimir putin
donanma günü
rusya
kutlama
deniz kuvvetleri
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Donanma Günü münasebetiyle yayınladığı kutlama mesajında Putin, Rusya'nın deniz kuvvetlerinin önlerine konulan tüm görevleri etkin bir şekilde yerine getirebilecek kapasitede olduğunu söyledi.Donanmanın 2050 yılına kadar geliştirilmesine yönelik yeni stratejinin Rusya'nın gücüne ve kabiliyetlerine güvendiğini gösterdiğini belirten Putin, yenilenen filonun en önemli özelliğinin her türlü stratejik değişikliğe hızla uyum sağlama kabiliyeti olacağını vurguladı.Rus lider, Rusya'nın nükleer üçlüsünün denizcilik bileşeninin güç kazandığını, nükleer denizaltı grubunun potansiyelini arttırdığını belirterek, denizcilerin özel askeri harekat operasyonları sırasında kahramanca savaşarak askeri görevin cesurca yerine getirilmesinin bir örneği olduğunu kaydetti.Putin, özel askeri harekat sırasında 50 binden fazla denizci ve Deniz Kuvvetleri subayına yüksek madalyalar takdim edildiğini, 35 askeri denizciye ise Rusya Kahramanı unvanı verildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/rusya-kaliningrad-bolgesine-yonelik-her-turlu-saldirganliga-karsilik-verecegiz-1098154719.html
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vladimir putin, donanma günü, rusya, kutlama, deniz kuvvetleri
vladimir putin, donanma günü, rusya, kutlama, deniz kuvvetleri

Putin, Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı

00:29 27.07.2025
© Sputnik / Кристина КормилицынаVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı.
Donanma Günü münasebetiyle yayınladığı kutlama mesajında Putin, Rusya'nın deniz kuvvetlerinin önlerine konulan tüm görevleri etkin bir şekilde yerine getirebilecek kapasitede olduğunu söyledi.
Donanmanın 2050 yılına kadar geliştirilmesine yönelik yeni stratejinin Rusya'nın gücüne ve kabiliyetlerine güvendiğini gösterdiğini belirten Putin, yenilenen filonun en önemli özelliğinin her türlü stratejik değişikliğe hızla uyum sağlama kabiliyeti olacağını vurguladı.
Rus lider, Rusya'nın nükleer üçlüsünün denizcilik bileşeninin güç kazandığını, nükleer denizaltı grubunun potansiyelini arttırdığını belirterek, denizcilerin özel askeri harekat operasyonları sırasında kahramanca savaşarak askeri görevin cesurca yerine getirilmesinin bir örneği olduğunu kaydetti.
Putin, özel askeri harekat sırasında 50 binden fazla denizci ve Deniz Kuvvetleri subayına yüksek madalyalar takdim edildiğini, 35 askeri denizciye ise Rusya Kahramanı unvanı verildiğini belirtti.
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