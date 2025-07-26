https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/rusya-kaliningrad-bolgesine-yonelik-her-turlu-saldirganliga-karsilik-verecegiz-1098154719.html

Rusya: Kaliningrad Bölgesi'ne yönelik her türlü saldırganlığa karşılık vereceğiz

Rusya: Kaliningrad Bölgesi'ne yönelik her türlü saldırganlığa karşılık vereceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, Kaliningrad Bölgesi’ne yönelik herhangi bir askeri müdahaleye, Rusya’nın askeri doktrini ve nükleer caydırıcılık... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T10:22+0300

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2025-07-26T10:22+0300

dünya

rusya

nikolay patruşev

kaliningrad

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saldırganlık

yanıt

nükleer caydırıcılık

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Sputnik’e demecinde NATO Kara Kuvvetleri Komutanı Christopher Donahue’nun, Kaliningrad Bölgesi’ndeki Rus güçlerinin savunma potansiyelini operasyonel olarak bastırmayı planladığı yönündeki açıklamasını yorumladı.Patruşev, “Batılıların Kaliningrad'a ilişkin planlarını uzun zamandır biliyoruz. Bu planlar ile ilgili tek mümkün yorumda bulunabilirim. Kaliningrad Bölgesi Rusya'nın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu bölgeye yönelik herhangi bir askeri müdahale, askeri doktrin ve nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikası ilkeleri uyarınca, elimizdeki tüm güçler ve araçlar kullanılarak derhal ve ezici bir yanıtla karşılanacaktır. Rusya, Kaliningrad bölgesinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm askeri araçlara sahiptir” ifadelerini kullandı.Batılı strateji uzmanlarının, nihayet kendilerini haklı olarak ‘tarihin çöplüğünde bulan Töton Şövalyeleri, Prusyalı Junkerler ve Nazi torunları’ gibi seleflerinin tam onayını alacak saldırgan planları bir kez daha dile getirdiklerine dikkat çeken Patruşev, “Günümüzün Batılı savaş kışkırtıcılarını da aynı tatsız kaderin beklediğinden hiç şüphem yok” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/polonyadan-tansiyon-yukselten-hamle-kaliningrad-cevresindeki-askeri-alt-yapi-genisletiliyor-1092190201.html

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rusya, nikolay patruşev, kaliningrad, nato, batı, nazi, saldırganlık, yanıt, nükleer caydırıcılık