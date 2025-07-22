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İtalya’da uçak otoyola düştü: Ölü ve yaralılar var

İtalya’da uçak otoyola düştü: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Brescia kentinde bir hafif uçak otoyola düşerek alev aldı. Uçakta bulunan iki kişi yanarak hayatını kaybederken, kazada yoldan geçen iki sürücü... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T17:38+0300

2025-07-22T17:38+0300

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İtalya'nın Brescia kentinde bir hafif uçağın otoyola düşmesi sonucu iki kişi yanarak hayatını kaybetti.Brescia kentinde, A4 ve A21 otoyollarını birbirine bağlayan 'Corda Molle' bağlantı yoluna bir ultralight (hafif uçak) düştü. Küçük uçakta bulunan iki kişi, çarpmanın ardından çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.Kaza sırasında otoyolda seyir halinde olan bazı araçlar, uçaktan savrulan parçalar nedeniyle hasar gördü. Olay anında yoldan geçen iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, jandarma ve otoyol polisi sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/bangladeste-askeri-ucak-okulun-uzerine-dustu-en-az-19-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-yuzu-asti-1098039164.html

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Sputnik Türkiye

uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, uçak motoru, uçak bileti, kaza, kaza sebebi