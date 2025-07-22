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İtalya’da uçak otoyola düştü: Ölü ve yaralılar var
İtalya’da uçak otoyola düştü: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Brescia kentinde bir hafif uçak otoyola düşerek alev aldı. Uçakta bulunan iki kişi yanarak hayatını kaybederken, kazada yoldan geçen iki sürücü... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T17:38+0300
2025-07-22T17:38+0300
2025-07-22T18:01+0300
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İtalya'nın Brescia kentinde bir hafif uçağın otoyola düşmesi sonucu iki kişi yanarak hayatını kaybetti.Brescia kentinde, A4 ve A21 otoyollarını birbirine bağlayan 'Corda Molle' bağlantı yoluna bir ultralight (hafif uçak) düştü. Küçük uçakta bulunan iki kişi, çarpmanın ardından çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.Kaza sırasında otoyolda seyir halinde olan bazı araçlar, uçaktan savrulan parçalar nedeniyle hasar gördü. Olay anında yoldan geçen iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, jandarma ve otoyol polisi sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/bangladeste-askeri-ucak-okulun-uzerine-dustu-en-az-19-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-yuzu-asti-1098039164.html
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İtalya’da uçak otoyola düştü: Ölü ve yaralılar var
17:38 22.07.2025 (güncellendi: 18:01 22.07.2025)
İtalya'nın Brescia kentinde bir hafif uçak otoyola düşerek alev aldı. Uçakta bulunan iki kişi yanarak hayatını kaybederken, kazada yoldan geçen iki sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
İtalya'nın Brescia kentinde bir hafif uçağın otoyola düşmesi sonucu iki kişi yanarak hayatını kaybetti.
Brescia kentinde, A4 ve A21 otoyollarını birbirine bağlayan 'Corda Molle' bağlantı yoluna bir ultralight (hafif uçak) düştü. Küçük uçakta bulunan iki kişi, çarpmanın ardından çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.
Kaza sırasında otoyolda seyir halinde olan bazı araçlar, uçaktan savrulan parçalar nedeniyle hasar gördü. Olay anında yoldan geçen iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, jandarma ve otoyol polisi sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.