https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/kremlin-rusya-ukrayna-cozum-surecinde-diplomasiyi-tercih-ediyor-1098167788.html

Kremlin: Rusya, Ukrayna çözüm sürecinde diplomasiyi tercih ediyor

Kremlin: Rusya, Ukrayna çözüm sürecinde diplomasiyi tercih ediyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna çözüm sürecinde diplomatik yolları tercih ettiğini belirtti. 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T10:40+0300

2025-07-27T10:40+0300

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dmitriy peskov

ukrayna

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çözüm süreci

diplomasi

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna ihtilafının çözümü için siyasi ve diplomatik yolları tercih ettiğini ifade etti.Peskov, “Bunu siyasi ve diplomatik yollarla yapmanın bizim için daha tercih edilir yol olduğunu defalarca söyledik. Özel askeri operasyon, bu yolların imkansız hale geldiği, tüm diyalog önerilerinin hem Ukrayna hem de Batılılar tarafından reddedildiği koşullarda sürüyor. Diplomatik çözüm yoluna girmeyi başarırsak, bu bizim açımızdan tercih edilen seçenek olacak” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, operasyon sonrasında Ukrayna ile ilişkilerin ne şekilde tesis edileceğini düşünmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/peskov-putin-zelenskiy-gorusmesi-cozum-surecine-noktayi-koymali-1098136561.html

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rusya, dmitriy peskov, ukrayna, ihtilaf, çözüm, çözüm süreci, diplomasi, kremlin