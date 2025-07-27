https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/kremlin-rusya-ukrayna-cozum-surecinde-diplomasiyi-tercih-ediyor-1098167788.html
Kremlin: Rusya, Ukrayna çözüm sürecinde diplomasiyi tercih ediyor
Kremlin: Rusya, Ukrayna çözüm sürecinde diplomasiyi tercih ediyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna çözüm sürecinde diplomatik yolları tercih ettiğini belirtti. 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T10:40+0300
2025-07-27T10:40+0300
2025-07-27T10:51+0300
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dmitriy peskov
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ihtilaf
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çözüm süreci
diplomasi
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna ihtilafının çözümü için siyasi ve diplomatik yolları tercih ettiğini ifade etti.Peskov, “Bunu siyasi ve diplomatik yollarla yapmanın bizim için daha tercih edilir yol olduğunu defalarca söyledik. Özel askeri operasyon, bu yolların imkansız hale geldiği, tüm diyalog önerilerinin hem Ukrayna hem de Batılılar tarafından reddedildiği koşullarda sürüyor. Diplomatik çözüm yoluna girmeyi başarırsak, bu bizim açımızdan tercih edilen seçenek olacak” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, operasyon sonrasında Ukrayna ile ilişkilerin ne şekilde tesis edileceğini düşünmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/peskov-putin-zelenskiy-gorusmesi-cozum-surecine-noktayi-koymali-1098136561.html
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rusya, dmitriy peskov, ukrayna, ihtilaf, çözüm, çözüm süreci, diplomasi, kremlin
rusya, dmitriy peskov, ukrayna, ihtilaf, çözüm, çözüm süreci, diplomasi, kremlin
Kremlin: Rusya, Ukrayna çözüm sürecinde diplomasiyi tercih ediyor
10:40 27.07.2025 (güncellendi: 10:51 27.07.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna çözüm sürecinde diplomatik yolları tercih ettiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna ihtilafının çözümü için siyasi ve diplomatik yolları tercih ettiğini ifade etti.
Peskov, “Bunu siyasi ve diplomatik yollarla yapmanın bizim için daha tercih edilir yol olduğunu defalarca söyledik. Özel askeri operasyon, bu yolların imkansız hale geldiği, tüm diyalog önerilerinin hem Ukrayna hem de Batılılar tarafından reddedildiği koşullarda sürüyor. Diplomatik çözüm yoluna girmeyi başarırsak, bu bizim açımızdan tercih edilen seçenek olacak” diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, operasyon sonrasında Ukrayna ile ilişkilerin ne şekilde tesis edileceğini düşünmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti:
Bu şu an için çok teorik bir soru. Önce mevcut durumun çözülmesi gerekiyor, ilişkilerin ne şekilde tesis edileceğini sonra düşünülür.