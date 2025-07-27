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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/kremlin-rusya-ukrayna-cozum-surecinde-diplomasiyi-tercih-ediyor-1098167788.html
Kremlin: Rusya, Ukrayna çözüm sürecinde diplomasiyi tercih ediyor
Kremlin: Rusya, Ukrayna çözüm sürecinde diplomasiyi tercih ediyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna çözüm sürecinde diplomatik yolları tercih ettiğini belirtti. 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T10:40+0300
2025-07-27T10:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
dmitriy peskov
ukrayna
ihtilaf
çözüm
çözüm süreci
diplomasi
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna ihtilafının çözümü için siyasi ve diplomatik yolları tercih ettiğini ifade etti.Peskov, “Bunu siyasi ve diplomatik yollarla yapmanın bizim için daha tercih edilir yol olduğunu defalarca söyledik. Özel askeri operasyon, bu yolların imkansız hale geldiği, tüm diyalog önerilerinin hem Ukrayna hem de Batılılar tarafından reddedildiği koşullarda sürüyor. Diplomatik çözüm yoluna girmeyi başarırsak, bu bizim açımızdan tercih edilen seçenek olacak” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, operasyon sonrasında Ukrayna ile ilişkilerin ne şekilde tesis edileceğini düşünmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/peskov-putin-zelenskiy-gorusmesi-cozum-surecine-noktayi-koymali-1098136561.html
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rusya, dmitriy peskov, ukrayna, ihtilaf, çözüm, çözüm süreci, diplomasi, kremlin
rusya, dmitriy peskov, ukrayna, ihtilaf, çözüm, çözüm süreci, diplomasi, kremlin

Kremlin: Rusya, Ukrayna çözüm sürecinde diplomasiyi tercih ediyor

10:40 27.07.2025 (güncellendi: 10:51 27.07.2025)
© Sputnik / POOLDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© Sputnik / POOL
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna çözüm sürecinde diplomatik yolları tercih ettiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna ihtilafının çözümü için siyasi ve diplomatik yolları tercih ettiğini ifade etti.
Peskov, “Bunu siyasi ve diplomatik yollarla yapmanın bizim için daha tercih edilir yol olduğunu defalarca söyledik. Özel askeri operasyon, bu yolların imkansız hale geldiği, tüm diyalog önerilerinin hem Ukrayna hem de Batılılar tarafından reddedildiği koşullarda sürüyor. Diplomatik çözüm yoluna girmeyi başarırsak, bu bizim açımızdan tercih edilen seçenek olacak” diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, operasyon sonrasında Ukrayna ile ilişkilerin ne şekilde tesis edileceğini düşünmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti:

Bu şu an için çok teorik bir soru. Önce mevcut durumun çözülmesi gerekiyor, ilişkilerin ne şekilde tesis edileceğini sonra düşünülür.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Putin-Zelenskiy görüşmesi, çözüm sürecine noktayı koymalı
25 Temmuz, 12:41
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