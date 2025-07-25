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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/peskov-putin-zelenskiy-gorusmesi-cozum-surecine-noktayi-koymali-1098136561.html
Peskov: Putin-Zelenskiy görüşmesi, çözüm sürecine noktayı koymalı
Peskov: Putin-Zelenskiy görüşmesi, çözüm sürecine noktayı koymalı
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki 3. tur görüşmeyle birlikte gündemde ön plana çıkan olası Putin-Zelenskiy görüşmesi hakkında Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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ukrayna
dmitriy peskov
vladimir putin
vladimir zelenskiy
müzakere
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki olası görüşmeyle ilgili demecinde, söz konusu görüşmenin çözüm sürecine noktaya koyacak nitelikte olması gerektiğini vurguladı.Kremlin Sözcüsü, İstanbul'daki son müzakere turunun ardından Putin ve Zelenskiy'in görüşme ihtimalinin artıp artmadığının sorulması üzerine, "En üst düzeyde görüşme, çözüm sürecine nihai noktayı koyabilir ve koymalıdır. Ayrıca uzmanlar düzeyindeki çalışmalar sırasında geliştirilecek metotlar ve anlaşmaları kayıt altına almalıdır. Bunun aksi mümkün değildir" yanıtını verdi.Peskov: Tarafların memorandum taslaklarına bakışları taban tabana zıt📍Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:🔴En üst düzeyde görüşme, çözüm sürecine nihai noktayı koyabilir ve koymalıdır🔴Ayrıca uzman çalışmaları sırasında geliştirilmesi gereken yöntem ve anlaşmaları kayıt altına almalıdır, bunun aksi mümkün değildir🔴Tarafların ikinci tur sırasında birbirlerine sundukları memorandum taslaklarına bakışları taban tabana zıt🔴Onları bir saat içinde birbirine yaklaştırmak mümkün değil, bunun için zor diplomatik çalışmalara ihtiyaç var🔴Rusya, Filistin meselesinde BM Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarına uyuyor ve bu kararlara bağlı kalmak, çözüm bulmanın en doğru yoludur🔴AB ekonomik gücünü, siyasi nüfuzunu ve egemenliğini kaybediyor, bu nesnel bir süreç
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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy, müzakere
rusya, ukrayna, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy, müzakere

Peskov: Putin-Zelenskiy görüşmesi, çözüm sürecine noktayı koymalı

12:41 25.07.2025 (güncellendi: 13:01 25.07.2025)
© RIA Novosti / Multimedya arşivine gidinThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© RIA Novosti
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İstanbul'daki 3. tur görüşmeyle birlikte gündemde ön plana çıkan olası Putin-Zelenskiy görüşmesi hakkında Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki olası görüşmeyle ilgili demecinde, söz konusu görüşmenin çözüm sürecine noktaya koyacak nitelikte olması gerektiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, İstanbul'daki son müzakere turunun ardından Putin ve Zelenskiy'in görüşme ihtimalinin artıp artmadığının sorulması üzerine, "En üst düzeyde görüşme, çözüm sürecine nihai noktayı koyabilir ve koymalıdır. Ayrıca uzmanlar düzeyindeki çalışmalar sırasında geliştirilecek metotlar ve anlaşmaları kayıt altına almalıdır. Bunun aksi mümkün değildir" yanıtını verdi.

Peskov: Tarafların memorandum taslaklarına bakışları taban tabana zıt

📍Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:

🔴En üst düzeyde görüşme, çözüm sürecine nihai noktayı koyabilir ve koymalıdır

🔴Ayrıca uzman çalışmaları sırasında geliştirilmesi gereken yöntem ve anlaşmaları kayıt altına almalıdır, bunun aksi mümkün değildir

🔴Tarafların ikinci tur sırasında birbirlerine sundukları memorandum taslaklarına bakışları taban tabana zıt

🔴Onları bir saat içinde birbirine yaklaştırmak mümkün değil, bunun için zor diplomatik çalışmalara ihtiyaç var

🔴Rusya, Filistin meselesinde BM Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarına uyuyor ve bu kararlara bağlı kalmak, çözüm bulmanın en doğru yoludur

🔴AB ekonomik gücünü, siyasi nüfuzunu ve egemenliğini kaybediyor, bu nesnel bir süreç
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