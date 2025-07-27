https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/istanbullulara-mujde-sicakliklar-dusuyor-iki-gun-gok-gurultulu-saganak-etkili-olacak-1098171773.html

İstanbullulara müjde: Sıcaklıklar düşüyor, iki gün gök gürültülü sağanak etkili olacak

İstanbullulara müjde: Sıcaklıklar düşüyor, iki gün gök gürültülü sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Son haftalarda aşırı sıcaklarla boğuşan İstanbul için müjde geldi. Meteoroloji çarşamba ve cuma günü kentte sıcaklığın düşeceğini ve sağanak yağışın etkili... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T16:31+0300

2025-07-27T16:31+0300

2025-07-27T16:31+0300

türki̇ye

i̇stanbul

aşırı sıcaklar

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

haberler

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve bazı kuzey illeri için yağış uyarısında bulundu. Mayıs ayından bu yana yağış almayan İstanbul’da 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Uzmanlara göre bu yağış, nem oranının yüzde 90’ı aştığı günlerde hissedilen sıcaklığı biraz da olsa düşürecek. Ancak yüksek nemle birlikte serinlik kısa sürecek.🔥 Sıcaklıklar 6-12 derece mevsim normallerinin üzerinde29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.Ancak Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Ankara ve çevresi gibi bölgelerde yerel ve kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor.🌧️ İstanbul 5 günlük hava durumuİstanbul’da 30 Temmuz ve 1 Ağustos günleri gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklık 31-32°C arasında seyredecek, fakat nem oranının yüzde 90’ın üzerine çıkması nedeniyle hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olacak.Doğu Karadeniz'de (Rize, Artvin, Trabzon) de yağış ihtimali bulunuyor. Aynı şekilde Ankara ve çevresinde de kısa süreli yağmur geçişleri görülebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/sicakliklar-rekor-duzeyde-14-ilde-termometreler-40-derecenin-uzerinde-1098170860.html

türki̇ye

i̇stanbul

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