https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/iran-disisleri-bakani-arakci-israil-saldirilari-sirasinda-bana-suikast-girisiminde-bulunuldu-1098173785.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İsrail saldırıları sırasında bana suikast girişiminde bulunuldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İsrail saldırıları sırasında bana suikast girişiminde bulunuldu
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in 12 gün süren saldırıları sırasında evinin önüne bomba yerleştirildiğini açıkladı. Suikast girişimi emniyet... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T18:11+0300
2025-07-27T18:11+0300
2025-07-27T18:11+0300
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in ülkesine yönelik saldırıları sırasında kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı. İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, saldırıların sürdüğü günlerde evinin karşısına bir bomba yerleştirildiğini ve bunun güvenlik güçlerince son anda fark edilerek etkisiz hale getirildiğini söyledi.Arakçi, İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve 12 gün süren saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, suikast girişiminin detaylarına da yer verdi. “Evimin karşısına bir bomba konulmuştu. Dostlarımız (emniyet güçleri) ele geçirdi” diyen Arakçi, olayın ciddi bir güvenlik açığını işaret ettiğini söyledi.Ne olmuştu?İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri ve üst düzey askeri kadrolarına yönelik başlattığı saldırılarda; Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti. Toplam sivil can kaybının 1100, yaralı sayısının ise 5 bin 600 olduğu bildirildi.İran’ın misilleme olarak gerçekleştirdiği füze saldırılarında ise İsrail’e göre 28 kişi hayatını kaybetti, 1272 kişi yaralandı. Bu süreçte devreye giren ABD, 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerini vurdu. İran ise ABD'nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne karşılık verdi.ABD Başkanı Trump, 24 Haziran’da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/tayland-ve-kambocyadan-baris-adimi-gorusmeler-malezyada-gerceklesecek-1098172914.html
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ortadoğu, abbas arakçi, ayetullah ali hamaney, i̇srail, i̇ran
ortadoğu, abbas arakçi, ayetullah ali hamaney, i̇srail, i̇ran
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İsrail saldırıları sırasında bana suikast girişiminde bulunuldu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in 12 gün süren saldırıları sırasında evinin önüne bomba yerleştirildiğini açıkladı. Suikast girişimi emniyet güçlerince engellendi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in ülkesine yönelik saldırıları sırasında kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı. İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, saldırıların sürdüğü günlerde evinin karşısına bir bomba yerleştirildiğini ve bunun güvenlik güçlerince son anda fark edilerek etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Arakçi, İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve 12 gün süren saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, suikast girişiminin detaylarına da yer verdi. “Evimin karşısına bir bomba konulmuştu. Dostlarımız (emniyet güçleri) ele geçirdi” diyen Arakçi, olayın ciddi bir güvenlik açığını işaret ettiğini söyledi.
İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri ve üst düzey askeri kadrolarına yönelik başlattığı saldırılarda; Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti.
Toplam sivil can kaybının 1100, yaralı sayısının ise 5 bin 600 olduğu bildirildi.
İran’ın misilleme olarak gerçekleştirdiği füze saldırılarında ise İsrail’e göre 28 kişi hayatını kaybetti, 1272 kişi yaralandı.
Bu süreçte devreye giren ABD, 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerini vurdu. İran ise ABD'nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne karşılık verdi.
ABD Başkanı Trump, 24 Haziran’da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını açıkladı.