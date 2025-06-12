https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/insan-boyutundaki-labubu-rekor-fiyata-satildi-1096965864.html

İnsan boyutundaki Labubu rekor fiyata satıldı

İnsan boyutundaki Labubu rekor fiyata satıldı

Sputnik Türkiye

Hong Konglu sanatçının yarattığı sevimli karakter Labubu, bu kez şaşırttı: 131 cm’lik dev oyuncak figür, Çin’de düzenlenen özel müzayedede rekor fiyata alıcı... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T09:28+0300

2025-06-12T09:28+0300

2025-06-12T09:28+0300

yaşam

dua lipa

rihanna

çin

david beckham

labubu

kasing lung

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096965671_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_182bd665523ca40d97f93c4cb9293b01.png

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Yongle Uluslararası Müzayedesi’nde, insan boyutundaki bir Labubu oyuncak figürü tam 150.324 dolara (yaklaşık 6 milyon TL) alıcı buldu. 131 cm uzunluğundaki figür, müzayede evine göre şu anda dünyada kendi türünün en pahalı oyuncağı olarak tarihe geçti.Labubu karakteri, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından yaklaşık on yıl önce yaratıldı. Sevimli görünüşü ve duygusal havasıyla kısa sürede büyük ilgi gördü. Çinli oyuncak üreticisi Pop Mart tarafından piyasaya sürülen minyatür Labubu bebekleri normalde yalnızca 50 yuan’a (yaklaşık 200 TL) satılıyor. Ancak bu hafta düzenlenen müzayede tamamen Labubu’ya adandı ve ilgi beklenenin çok üzerindeydi.Yaklaşık 200 kişinin katıldığı müzayedede 48 farklı Labubu ürünü satışa çıktı. Özellikle K-pop grubu Blackpink’ten Lisa’nın sosyal medya paylaşımları, figürlerin küresel çapta popülerliğini artırdı. Labubu, zamanla sadece bir oyuncak değil, bir ikon haline geldi.Rihanna ve Dua Lipa gibi dünya yıldızları yumuşak Labubu oyuncaklarıyla poz verirken, David Beckham bile çantasına iliştirdiği bir Labubu fotoğrafı paylaştı. Bu gelişmeler, markanın viral hale gelmesine ve TikTok trendlerinin merkezine oturmasına neden oldu.Gizemli kutularda satılıyorPop Mart’ın gizemli kutular içinde satışa sunduğu bu figürler, açana kadar hangi tasarımı içerdiğinin bilinmemesiyle koleksiyonerler arasında ayrı bir heyecan yaratıyor. Şimdi ise bu heyecan, insan boyutundaki bir Labubu'nun rekor kıran fiyatıyla yepyeni bir boyuta taşındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/golde-lamborghini-surdu-surat-tekneleri-luks-otomobile-donustu--1096929421.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dua lipa, rihanna, çin, david beckham, labubu, kasing lung