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UNICEF Sözcüsü: Gazze Şeridi’nde her gün 27 çocuk hayatını kaybediyor
UNICEF Sözcüsü: Gazze Şeridi’nde her gün 27 çocuk hayatını kaybediyor
Sputnik Türkiye
UNICEF Sözcüsü Ebu Halef, Gazze Şeridi’nde her gün 27 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T18:26+0300
2025-07-22T18:26+0300
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Kazım Ebu Halef, Sputnik'e demecinde Gazze Şeridi’ndeki çocuk ölümlerini yorumladı.Gazze'de çocuk ölümlerinin artışta olduğunu, her gün 27 ila 28 çocuk öldüğünü anlatan Sözcü, yetersiz beslenmeden kaynaklanan günlük çocuk ölümlerinde geçen yılı Şubat ayına göre kaydedilen yüzde 180 gibi önemli artışla birlikte 650 günü aşkın süredir süren çatışmalarda her gün bir okul sınıfının tüm çocuklarıyla birlikte yok edildiğini dile getirdi.76 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle açlıktan öldüğünü de sözlerine ekleyen Sözcü, Gazze Şeridi'ndeki durumun kötüleşmeye devam ettiğini, bölgenin yüzde 88'inin ya ‘kırmızı bölge’ (çatışma bölgesi) ya da İsrail tarafından tahliye edilmeye tabi tutulan bölge olarak sınıflandırıldığını vurguladı.Sözcü Ebu Halef ayrıca Gazze'de yaşayan her 3 kişiden birinin birkaç gündür yemek yemediğini, hastalıkların yüzde 44'ünün temiz su eksikliğinden kaynaklandığını, bölgedeki ailelerin yüzde 95'inin temiz su sıkıntısı çektiğini sözlerine ekledi.Bölgedeki genel durumu da yorumlayan Ebu Halef, “Gazze'deki gerçeklik kasvetli ve korkunç, hiçbir iyileşme belirtisi yok. Gazze'de çocuklar bedel ödüyor, bölge devasa bir çocuk mezarlığına ve dünyanın en kötü çocuk yaşam alanına dönüştü” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/29-ulke-gazze-icin-israili-kinadi-abd-buyukelcisi-aciklamayi-igrenc-olarak-degerlendirdi-1098053227.html
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unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), sözcü, haberler, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, i̇srail, sputnik
unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), sözcü, haberler, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, i̇srail, sputnik

UNICEF Sözcüsü: Gazze Şeridi’nde her gün 27 çocuk hayatını kaybediyor

18:26 22.07.2025
© AP Photo / Hermann J. KnippertzUNICEF logosu
UNICEF logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
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UNICEF Sözcüsü Ebu Halef, Gazze Şeridi’nde her gün 27 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Kazım Ebu Halef, Sputnik'e demecinde Gazze Şeridi’ndeki çocuk ölümlerini yorumladı.
Gazze'de çocuk ölümlerinin artışta olduğunu, her gün 27 ila 28 çocuk öldüğünü anlatan Sözcü, yetersiz beslenmeden kaynaklanan günlük çocuk ölümlerinde geçen yılı Şubat ayına göre kaydedilen yüzde 180 gibi önemli artışla birlikte 650 günü aşkın süredir süren çatışmalarda her gün bir okul sınıfının tüm çocuklarıyla birlikte yok edildiğini dile getirdi.
76 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle açlıktan öldüğünü de sözlerine ekleyen Sözcü, Gazze Şeridi'ndeki durumun kötüleşmeye devam ettiğini, bölgenin yüzde 88'inin ya ‘kırmızı bölge’ (çatışma bölgesi) ya da İsrail tarafından tahliye edilmeye tabi tutulan bölge olarak sınıflandırıldığını vurguladı.
Sözcü Ebu Halef ayrıca Gazze'de yaşayan her 3 kişiden birinin birkaç gündür yemek yemediğini, hastalıkların yüzde 44'ünün temiz su eksikliğinden kaynaklandığını, bölgedeki ailelerin yüzde 95'inin temiz su sıkıntısı çektiğini sözlerine ekledi.
Bölgedeki genel durumu da yorumlayan Ebu Halef, “Gazze'deki gerçeklik kasvetli ve korkunç, hiçbir iyileşme belirtisi yok. Gazze'de çocuklar bedel ödüyor, bölge devasa bir çocuk mezarlığına ve dünyanın en kötü çocuk yaşam alanına dönüştü” ifadelerini kullandı.
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