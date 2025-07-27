https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/gazze-seridine-havadan-yardim-bae-ve-urdun-ilk-kutulari-parasutle-birakti-1098175994.html
Gazze Şeridi'ne havadan yardım: BAE ve Ürdün ilk kutuları paraşütle bıraktı
Gazze Şeridi'ne havadan yardım: BAE ve Ürdün ilk kutuları paraşütle bıraktı
Sputnik Türkiye
İsrail ambargosu nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazze’ye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’den havadan yardım gönderildi. Yardımların bazıları denize... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T20:24+0300
2025-07-27T20:24+0300
2025-07-27T20:29+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
gazze
insani yardım
birleşik arap emirlikleri (bae)
ürdün
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İsrail’in uyguladığı ağır ambargo nedeniyle büyük bir insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi’ne havadan yardım ulaştırılmaya başlandı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün’e ait uçaklar, Gazze kentine sekiz yardım kutusunu paraşütle bıraktı.Açlıkla mücadele eden Filistinliler için gönderilen yardım kutularının dördü Gazze kent merkezindeki Eski Şehir bölgesine, diğer dördü ise kentin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi’ne ulaştı.İsrail ordusu, cuma gününden itibaren yabancı ülkelerin Gazze Şeridi’ne havadan yardım bırakmasına izin vereceğini açıklamıştı. Ancak daha önce benzer yardım operasyonlarında yaşanan kazalar kamuoyunda tepki toplamıştı. Geçmişte paraşütle atılan bazı yardım kutuları sivillerin üzerine düşerek can kayıplarına yol açmış, bazılarının ise denize düşmesi nedeniyle halk kıyılara akın etmişti.İsrail’in Gazze’ye yönelik ambargosu nedeniyle bölgede derinleşen gıda krizinde can kayıpları da artıyor. Son resmi verilere göre, açlık nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 133’e ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/gazzeye-yardim-icin-yola-cikan-hanzala-gemisine-israilin-mudahalesinin-basladigi-duyuruldu-1098165820.html
gazze
birleşik arap emirlikleri (bae)
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ortadoğu, gazze, insani yardım, birleşik arap emirlikleri (bae), ürdün
ortadoğu, gazze, insani yardım, birleşik arap emirlikleri (bae), ürdün
Gazze Şeridi'ne havadan yardım: BAE ve Ürdün ilk kutuları paraşütle bıraktı
20:24 27.07.2025 (güncellendi: 20:29 27.07.2025)
İsrail ambargosu nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazze’ye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’den havadan yardım gönderildi. Yardımların bazıları denize düşerken, bazıları yerleşim bölgelerine ulaştı.
İsrail’in uyguladığı ağır ambargo nedeniyle büyük bir insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi’ne havadan yardım ulaştırılmaya başlandı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün’e ait uçaklar, Gazze kentine sekiz yardım kutusunu paraşütle bıraktı.
Açlıkla mücadele eden Filistinliler için gönderilen yardım kutularının dördü Gazze kent merkezindeki Eski Şehir bölgesine, diğer dördü ise kentin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi’ne ulaştı.
İsrail ordusu, cuma gününden itibaren yabancı ülkelerin Gazze Şeridi’ne havadan yardım bırakmasına izin vereceğini açıklamıştı.
Ancak daha önce benzer yardım operasyonlarında yaşanan kazalar kamuoyunda tepki toplamıştı. Geçmişte paraşütle atılan bazı yardım kutuları sivillerin üzerine düşerek can kayıplarına yol açmış, bazılarının ise denize düşmesi nedeniyle halk kıyılara akın etmişti.
İsrail’in Gazze’ye yönelik ambargosu nedeniyle bölgede derinleşen gıda krizinde can kayıpları da artıyor. Son resmi verilere göre, açlık nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 133’e ulaştı.