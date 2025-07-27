https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/fenerbahcede-yuksek-divan-kurulu-toplantisinda-gergin-anlar-kocun-loca-aciklamasi-uzerine-yildirim-1098167604.html

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısında gergin anlar: Koç'un loca açıklaması üzerine Yıldırım kürsüye yürüdü

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısında gergin anlar: Koç'un loca açıklaması üzerine Yıldırım kürsüye yürüdü

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısında Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında tansiyon zaman zaman yükseldi. Loca tartışmasında Koç'un 'benim locamı alın'... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T10:23+0300

2025-07-27T10:23+0300

2025-07-27T10:23+0300

spor

ali koç

aziz yıldırım

fenerbahçe

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Fenerbahçe'de dün yüksek divan kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında zaman zaman gerilim yaşandı.Ali Koç: Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydıFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına cevap verirken "Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydı. Siz 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' ruh halinden çıkmadığınız sürece çok zarar verecek noktalara geleceksiniz." ifadelerini kullandı.Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından yeniden kürsüye çıktı.'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' ruh hali'"Yedi yıldır vermediğim cevapları vermek zorunda kalacağım." diyen Koç, şunları kaydetti:Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında loca tartışmasıAziz Yıldırım'ın kendisine loca verilmediğiyle ilgili sözlerine de cevap veren Koç, şöyle konuştu:Ali Koç'un bu sözlerinin ardından Aziz Yıldırım kürsüye gelerek kendisini öptü.'Etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışan çok insan var'2018 yılında gerçekleştirilen ve Ali Koç'un başkan seçildiği genel kurulu hatırlatan Koç, "Aziz başkan 2018 yılında başkanlığı bıraktıktan sonra defalarca ofisini arayıp 'Başkanımız locasını istiyor mu?' diye sorduk, her seferinde 'Hayır.' cevabını aldık. İstemeyince de locaları sattık. Loca, bu işin çok küçük hali. Sizi ziyaret ettik. Dinledim sizi, gıybet, dedikodu... Etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışan çok insan var. Çünkü siz olmadan onların Fenerbahçe dünyasında olma şansı yok. Yalancı, aşağılık, korkak dediğiniz dernek başkanı adam şu anda yanınızda oturuyor. Dolayısıyla dinlemeyin, efsane başkan olarak kalın." açıklamasını yaptı.

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