https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/fenerbahcede-yuksek-divan-kurulu-toplantisinda-gergin-anlar-kocun-loca-aciklamasi-uzerine-yildirim-1098167604.html
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısında gergin anlar: Koç'un loca açıklaması üzerine Yıldırım kürsüye yürüdü
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısında gergin anlar: Koç'un loca açıklaması üzerine Yıldırım kürsüye yürüdü
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Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısında Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında tansiyon zaman zaman yükseldi. Loca tartışmasında Koç'un 'benim locamı alın'... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T10:23+0300
2025-07-27T10:23+0300
2025-07-27T10:23+0300
spor
ali koç
aziz yıldırım
fenerbahçe
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Fenerbahçe'de dün yüksek divan kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında zaman zaman gerilim yaşandı.Ali Koç: Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydıFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına cevap verirken "Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydı. Siz 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' ruh halinden çıkmadığınız sürece çok zarar verecek noktalara geleceksiniz." ifadelerini kullandı.Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından yeniden kürsüye çıktı.'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' ruh hali'"Yedi yıldır vermediğim cevapları vermek zorunda kalacağım." diyen Koç, şunları kaydetti:Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında loca tartışmasıAziz Yıldırım'ın kendisine loca verilmediğiyle ilgili sözlerine de cevap veren Koç, şöyle konuştu:Ali Koç'un bu sözlerinin ardından Aziz Yıldırım kürsüye gelerek kendisini öptü.'Etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışan çok insan var'2018 yılında gerçekleştirilen ve Ali Koç'un başkan seçildiği genel kurulu hatırlatan Koç, "Aziz başkan 2018 yılında başkanlığı bıraktıktan sonra defalarca ofisini arayıp 'Başkanımız locasını istiyor mu?' diye sorduk, her seferinde 'Hayır.' cevabını aldık. İstemeyince de locaları sattık. Loca, bu işin çok küçük hali. Sizi ziyaret ettik. Dinledim sizi, gıybet, dedikodu... Etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışan çok insan var. Çünkü siz olmadan onların Fenerbahçe dünyasında olma şansı yok. Yalancı, aşağılık, korkak dediğiniz dernek başkanı adam şu anda yanınızda oturuyor. Dolayısıyla dinlemeyin, efsane başkan olarak kalın." açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/fenerbahce-stadinin-yeni-ismi-aciklandi-chobani-ile-anlastilar-1098156417.html
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısında gergin anlar: Koç'un loca açıklaması üzerine Yıldırım kürsüye yürüdü
Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısında Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında tansiyon zaman zaman yükseldi. Loca tartışmasında Koç'un 'benim locamı alın' sözlerinin ardından Aziz Yıldırım kürsüye gelerek kendisini öptü.
Fenerbahçe'de dün yüksek divan kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında zaman zaman gerilim yaşandı.
Ali Koç: Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına cevap verirken "Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydı. Siz 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' ruh halinden çıkmadığınız sürece çok zarar verecek noktalara geleceksiniz." ifadelerini kullandı.
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından yeniden kürsüye çıktı.
'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' ruh hali'
"Yedi yıldır vermediğim cevapları vermek zorunda kalacağım." diyen Koç, şunları kaydetti:
"Sayın başkanım öncelikle Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak şunu size söylüyorum, içiniz rahat olsun. Siz zaten 'Biz bakkal gibi yönetiyoruz.' dediniz. Şimdi çok daha kurumsal yönetiliyor. Kulüpte 2014 öncesi için data bile yok. Bu yüzden rahat olun. Fenerbahçe beni 2 kez ağlatmıştır. Birincisi, İzmir'de şampiyon olmuştuk. İkinci ağlamam üzüntüdendi. 3 Temmuz'da başkan bütün eşyalarını çıkarmak istediğini söyleyince ağlamıştım. Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydı. Siz 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' ruh halinden çıkmadığınız sürece çok zarar verecek noktalara geleceksiniz. Siz bana ne derseniz deyin, kalbimde efsane başkan olarak kalacaksınız. Sizin ruh haliniz değişken olabilir. Fenerbahçe'ye yaptıklarınızı kimse inkar edemez. Ama özellikle kendi sağlığınız ve Fenerbahçe'nin geleceği için içinde bulunduğunuz ruh halinden çıkmanız lazım. Siz böyle değildiniz."
Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında loca tartışması
Aziz Yıldırım'ın kendisine loca verilmediğiyle ilgili sözlerine de cevap veren Koç, şöyle konuştu:
"Loca konusunda isterseniz alın benim locamı. Babamın çok meşhur bir lafı vardır, 'Bazı insanların sözü yeter, bazı insanların sözü değil imzası lazım olur, bazı insanlar için ikisi de yetmez.' diye. Benim bu söz ağzımdan çıktı, imzaya gerek yok."
Ali Koç'un bu sözlerinin ardından Aziz Yıldırım kürsüye gelerek kendisini öptü.
'Etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışan çok insan var'
2018 yılında gerçekleştirilen ve Ali Koç'un başkan seçildiği genel kurulu hatırlatan Koç, "Aziz başkan 2018 yılında başkanlığı bıraktıktan sonra defalarca ofisini arayıp 'Başkanımız locasını istiyor mu?' diye sorduk, her seferinde 'Hayır.' cevabını aldık. İstemeyince de locaları sattık. Loca, bu işin çok küçük hali. Sizi ziyaret ettik. Dinledim sizi, gıybet, dedikodu... Etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışan çok insan var. Çünkü siz olmadan onların Fenerbahçe dünyasında olma şansı yok. Yalancı, aşağılık, korkak dediğiniz dernek başkanı adam şu anda yanınızda oturuyor. Dolayısıyla dinlemeyin, efsane başkan olarak kalın." açıklamasını yaptı.