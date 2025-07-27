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Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün bazı medya mecralarına konu olan Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek'in rüşvet aldığına ilişkin... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
diyanet i̇şleri başkanlığı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
soruşturma
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Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Ahmet Daşdanbek hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/ibrahim-tatlisesin-kizi-dilan-citak-bodrumda-gozaltina-alindi-1098173644.html
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diyanet i̇şleri başkanlığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, soruşturma
diyanet i̇şleri başkanlığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

21:45 27.07.2025 (güncellendi: 21:49 27.07.2025)
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün bazı medya mecralarına konu olan Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek'in rüşvet aldığına ilişkin iddialara ilişkin soruşturma başlattı.
Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Ahmet Daşdanbek hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."
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