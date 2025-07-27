https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/diyanet-isleri-baskanligi-gorevlisi-hakkindaki-rusvet-iddialarina-iliskin-sorusturma-baslatildi-1098176510.html

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün bazı medya mecralarına konu olan Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek'in rüşvet aldığına ilişkin... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T21:45+0300

2025-07-27T21:45+0300

2025-07-27T21:49+0300

türki̇ye

diyanet i̇şleri başkanlığı

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

soruşturma

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Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Ahmet Daşdanbek hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/ibrahim-tatlisesin-kizi-dilan-citak-bodrumda-gozaltina-alindi-1098173644.html

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diyanet i̇şleri başkanlığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, soruşturma