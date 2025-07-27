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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: 'Uluslararası toplum harekete geçmeli'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: 'Uluslararası toplum harekete geçmeli'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum ve bölgedeki... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Macron'la yaptığı görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti.Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacakCumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/macron-fransa-eylulde-filistini-taniyacak-1098124776.html
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fransa
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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, türkiye, fransa, gazze
recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, türkiye, fransa, gazze

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: 'Uluslararası toplum harekete geçmeli'

14:31 27.07.2025
© AA / Emin SansarBu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma ana temasıyla Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© AA / Emin Sansar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Macron'la yaptığı görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti.

Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
DÜNYA
Macron: Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacak
24 Temmuz, 22:38
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