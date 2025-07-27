https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-uluslararasi-toplum-harekete-gecmeli-1098170500.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: 'Uluslararası toplum harekete geçmeli'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: 'Uluslararası toplum harekete geçmeli'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum ve bölgedeki... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T14:31+0300
2025-07-27T14:31+0300
2025-07-27T14:31+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
türkiye
fransa
gazze
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Macron'la yaptığı görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti.Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacakCumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/macron-fransa-eylulde-filistini-taniyacak-1098124776.html
türki̇ye
fransa
gazze
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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, türkiye, fransa, gazze
recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, türkiye, fransa, gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: 'Uluslararası toplum harekete geçmeli'
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Macron'la yaptığı görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti.
Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.