https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-uluslararasi-toplum-harekete-gecmeli-1098170500.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: 'Uluslararası toplum harekete geçmeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: 'Uluslararası toplum harekete geçmeli'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum ve bölgedeki... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T14:31+0300

2025-07-27T14:31+0300

2025-07-27T14:31+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

emmanuel macron

türkiye

fransa

gazze

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın, Macron'la yaptığı görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti.Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacakCumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/macron-fransa-eylulde-filistini-taniyacak-1098124776.html

türki̇ye

fransa

gazze

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recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, türkiye, fransa, gazze