https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bursadaki-yangin-bolgesinde-uzerinde-105-suc-kaydi-olan-supheli-uzerinde-arama-kurtarma-calisani-1098174662.html
Bursa'daki yangın bölgesinde 105 suç kaydı olan şüpheli üzerinde arama kurtarma çalışanı kıyafetiyle yakalandı
Bursa'daki yangın bölgesinde 105 suç kaydı olan şüpheli üzerinde arama kurtarma çalışanı kıyafetiyle yakalandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da devam eden yangınlarla ilişkili bir şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yakalandığı sırada arama kurtarma personeli kıyafeti giydiği... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-27T19:21+0300
2025-07-27T19:21+0300
2025-07-27T19:29+0300
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gürsu
jandarma
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Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınlarına ilişkin 105 suç kaydı bulunan ve 9 ayrı suçtan aranan 26 yaşındaki H.M.A gözaltına alındı.Şahsın hareketlerinden şüphelenen Jandarma ekipleri yaptığı incelemede şüpheliyle ilgili bilgilere ulaştı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/yerlikaya-duyurdu-orman-yanginlarina-iliskin-3-tutuklama-1098174478.html
bursa
kestel
gürsu
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türkiye, bursa, kestel, gürsu , jandarma, gözaltı
türkiye, bursa, kestel, gürsu , jandarma, gözaltı
Bursa'daki yangın bölgesinde 105 suç kaydı olan şüpheli üzerinde arama kurtarma çalışanı kıyafetiyle yakalandı
19:21 27.07.2025 (güncellendi: 19:29 27.07.2025)
Bursa'da devam eden yangınlarla ilişkili bir şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yakalandığı sırada arama kurtarma personeli kıyafeti giydiği belirtildi.
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınlarına ilişkin 105 suç kaydı bulunan ve 9 ayrı suçtan aranan 26 yaşındaki H.M.A gözaltına alındı.
Şahsın hareketlerinden şüphelenen Jandarma ekipleri yaptığı incelemede şüpheliyle ilgili bilgilere ulaştı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.