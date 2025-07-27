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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bursadaki-yangin-bolgesinde-uzerinde-105-suc-kaydi-olan-supheli-uzerinde-arama-kurtarma-calisani-1098174662.html
Bursa'daki yangın bölgesinde 105 suç kaydı olan şüpheli üzerinde arama kurtarma çalışanı kıyafetiyle yakalandı
Bursa'daki yangın bölgesinde 105 suç kaydı olan şüpheli üzerinde arama kurtarma çalışanı kıyafetiyle yakalandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da devam eden yangınlarla ilişkili bir şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yakalandığı sırada arama kurtarma personeli kıyafeti giydiği... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
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Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınlarına ilişkin 105 suç kaydı bulunan ve 9 ayrı suçtan aranan 26 yaşındaki H.M.A gözaltına alındı.Şahsın hareketlerinden şüphelenen Jandarma ekipleri yaptığı incelemede şüpheliyle ilgili bilgilere ulaştı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/yerlikaya-duyurdu-orman-yanginlarina-iliskin-3-tutuklama-1098174478.html
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türkiye, bursa, kestel, gürsu , jandarma, gözaltı
türkiye, bursa, kestel, gürsu , jandarma, gözaltı

Bursa'daki yangın bölgesinde 105 suç kaydı olan şüpheli üzerinde arama kurtarma çalışanı kıyafetiyle yakalandı

19:21 27.07.2025 (güncellendi: 19:29 27.07.2025)
© AA / JandarmaBursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesinde arama kurtarma personeli kıyafeti giymiş 105 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesinde arama kurtarma personeli kıyafeti giymiş 105 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© AA / Jandarma
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Bursa'da devam eden yangınlarla ilişkili bir şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yakalandığı sırada arama kurtarma personeli kıyafeti giydiği belirtildi.
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınlarına ilişkin 105 suç kaydı bulunan ve 9 ayrı suçtan aranan 26 yaşındaki H.M.A gözaltına alındı.
Şahsın hareketlerinden şüphelenen Jandarma ekipleri yaptığı incelemede şüpheliyle ilgili bilgilere ulaştı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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