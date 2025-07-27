https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bursadaki-yangin-bolgesinde-uzerinde-105-suc-kaydi-olan-supheli-uzerinde-arama-kurtarma-calisani-1098174662.html

Bursa'daki yangın bölgesinde 105 suç kaydı olan şüpheli üzerinde arama kurtarma çalışanı kıyafetiyle yakalandı

Bursa'daki yangın bölgesinde 105 suç kaydı olan şüpheli üzerinde arama kurtarma çalışanı kıyafetiyle yakalandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da devam eden yangınlarla ilişkili bir şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yakalandığı sırada arama kurtarma personeli kıyafeti giydiği... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T19:21+0300

2025-07-27T19:21+0300

2025-07-27T19:29+0300

türkiye

bursa

kestel

gürsu

jandarma

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gözaltı

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Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınlarına ilişkin 105 suç kaydı bulunan ve 9 ayrı suçtan aranan 26 yaşındaki H.M.A gözaltına alındı.Şahsın hareketlerinden şüphelenen Jandarma ekipleri yaptığı incelemede şüpheliyle ilgili bilgilere ulaştı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/yerlikaya-duyurdu-orman-yanginlarina-iliskin-3-tutuklama-1098174478.html

bursa

kestel

gürsu

türki̇ye

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türkiye, bursa, kestel, gürsu , jandarma, gözaltı