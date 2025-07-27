https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bursa-karabuk-usak-ve-kahramanmaras-gece-boyu-yandi-yanginlarda-son-durum-ne-1098166088.html

Bursa, Karabük, Uşak ve Kahramanmaraş gece boyu yandı: Yangınlarda son durum ne?

Bursa, Karabük, Uşak ve Kahramanmaraş gece boyu yandı: Yangınlarda son durum ne?

Sputnik Türkiye

Bursa, Uşak, Karabük ile Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına karadan müdahale sürüyordu, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. Bursa'daki... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T09:14+0300

2025-07-27T09:14+0300

2025-07-27T09:33+0300

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Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları gece boyunca sürdü. Bursa, Uşak, Karabük ile Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.Bursa'daki yangında son durum ne?Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındı.İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ilerlemesi durduruldu.Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını, tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.Bursa'da gece boyu neler oldu?Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.Yangın nerede çıktı?Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.Evler tahliye edildiGürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasının ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye edildi.Daha sonra yangının büyümesi üzerine Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi de boşaltıldı.Gece boyunca 1163 personel ve 496 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.Yollar açıldı mı?Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.Ulaştırma Bakanı havadan incelediUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangınla ilgili, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Yangın Harekat Merkezi'nde bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız." ifadelerine yer verdi.Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.Karabük'te yangın ne durumda?Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 4. günde devam ediyor.Karabük çarşamba gününde beri yanıyorSafranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor. Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.Mahalleler boşaltıldıÖte yandan, merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.Karabük Valiliği, orman yangını nedeniyle trafik güvenliği açısından kapatılan Karabük-Ankara kara yolunun kontrollü olarak ulaşıma açıldığını bildirdi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirmişti.Karamanmaraş'ta yangın sürüyor mu?Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.Alevlerin etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.Uşak'ta da yangın varUşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor.Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Yangına müdahale sürerken, tedbir amaçlı Ketenlik köyü tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

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