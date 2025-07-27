https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bursa-orhanelinde-yangin-buyuyor-ruzgar-sebebiyle-mucadele-guclesti-1098172178.html

Bursa Orhaneli'nde yangın büyüyor: Rüzgar sebebiyle mücadele güçleşti

Bursa Orhaneli'nde yangın büyüyor: Rüzgar sebebiyle mücadele güçleşti

Sputnik Türkiye

Bursa'da sabah saatlerinde Tarım Bakanı yangın ile mücadelede büyük aşama sağlandığını kaydetmişti ancak öğleden sonra kuvvetlenen rüzgar Orhaneli'nde... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T16:55+0300

2025-07-27T16:55+0300

2025-07-27T17:00+0300

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Bursa’nın Orhaneli ilçesi Yakuplar Mahallesi'nde dün çıkan ve sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler zaman zaman yeniden yükseliyor, yoğun duman bölgeyi etkisi altına alıyor.💨 Rüzgar alevleri büyüttü: Mahalleler tahliye ediliyorYangının yeniden büyümesiyle birlikte, Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye edilmeye başlandı. Orhaneli-Harmancık kara yolu kapalıOrhaneli-Harmancık kara yolu ise tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapatıldı.Ekipler, yangının Orhaneli ilçesi Yakuplar Mahallesi’ndeki yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun önlem alıyor.👨‍🚒 Belediye Başkanı'ndan çağrıOrhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının, sert rüzgar nedeniyle yeniden büyüdüğünü duyurdu.Tayır, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek şu çağrıda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/cumhurbaskani-erdogan-yaz-mevsiminin-basindan-bu-yana-ulkemizde-cikan-3-bin-62-yangini-tamamen-1098171803.html

türki̇ye

kestel

gürsu

bursa

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