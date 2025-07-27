https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bakan-yumakli-acikladi-hangi-bolgelerde-yangin-kontrol-altinda-riskli-bolgeler-nereler-1098169356.html

Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi bölgelerde yangın kontrol altında? Riskli bölgeler nereler?

Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi bölgelerde yangın kontrol altında? Riskli bölgeler nereler?

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son duruma dair açıklama yaptı. 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T12:15+0300

2025-07-27T12:15+0300

2025-07-27T13:32+0300

türki̇ye

i̇brahim yumaklı

tarım ve orman bakanlığı

bursa

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Mersin ve Antalya'daki yangınlar kontrol altında Dün akşam büyük ölçüde kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden Mersin Silifke ve Antalya Serik'teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, Uşak Sivaslı'daki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.Yumaklı, büyük ölçüde kontrol altına alınan Antalya Gazipaşa yangınında da tedbiren soğutma işlemlerinin sürdüğünü dile getirerek, yangınlar söndürüldükten sonra bile en ufak bir rüzgarda, aşırı bir sıcaklıktan dolayı tekrar alevlenmeler olabildiğini aktardı.Bugüne kadar söndürülen bütün alanlarda devam eden soğutma çalışmalarının olduğunu anlatan Yumaklı, bu çalışmaların bazen günler, duruma ve arazi şartlarına göre haftalar sürebildiğini vurguladı.Bursa'daki yangın ne durumda?Yumaklı, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Yakuplar Mahallesi'nde dün çıkan yangına değinerek, "Arkadaşlarımız çok yoğun bir müdahale yaptılar. Yangının önünü kesmek için gerçekten inanılmaz bir gayret gösterdiler. Hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Yani 4 ilimizdeki 5 yangında şu an için herhangi bir problem kalmadı çok şükür." diye konuştu.Bakan Yumaklı, arazi şartları, kırıklar, kanyonlar, derin vadiler, dik uçurumların olduğu Karabük Safranbolu yangınının devam ettiğini dile getirdi.'Rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 kilometreyi bulması öngörülüyor'Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangının etkili olduğu alan üzerinde 1,5 saatlik koordinasyon yaptıklarını belirten Yumaklı, şöyle devam etti:Kestel'deki yangının dün saat 17.40'ta başladığını anımsatan Yumaklı, "Hava kararıncaya kadar hem hava hem kara araçlarımız müdahale ettiler. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar hava müdahaleleri başladı. Rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 kilometreyi bulması öngörülüyor. Bu duruma karşı da arkadaşlarımız tedbirlerini almış durumda. Burada halihazırda havada 6 uçak, 4 helikopter, bunlardan 2 uçak ve 2 helikopter ağır sınıf. Odaklandığımız noktalarda çalışmaya devam ediyorlar. Burada 694 kara aracı var, arazözlerden su tankerlerine kadar çok çeşitli ve 1961 personel de bu yangınla mücadeleyi sahada sürdürüyor." ifadelerini kullandı.Karabük Safranbolu yangınıKarabük Safranbolu'daki yangında gece boyu müdahalenin devam ettiği bilgisini veren Yumaklı, şunları söyledi:Yumaklı, Karabük Safranbolu'da 57 mahallede 928 ev ve 1839 vatandaşın AFAD tarafından güvenli alana alındığını vurguladı.Kahramanmaraş 12 Şubat'ta dün ormanlık alanda başlayan yangının taşlık ve kayalık alana sirayet ettiğini anlatan Yumaklı, "Gece boyu buranın enerjisi düşürüldü ama biz tedbiri elden bırakmayıp sanki yeni başlamış gibi teyakkuz halinde buraya müdahaleye devam ediyoruz." diye konuştu.'Riskli günlerden geçiyoruz'Yumaklı, bir program vesilesiyle Bursa'da bulunan Bakan Uraloğlu'nun yangında vaziyet aldığını ve çok yakından takip ettiğini hatırlatarak, emeği geçen bakanlıklara, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, gayret sarf eden vatandaşlara teşekkür etti.Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/havalar-neden-asiri-sicak-tropikal-gece-sayisi-artti-vucutlarda-isi-stresi-goruluyor-1098168737.html

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